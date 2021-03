Bra, via Provvidenza: modifiche temporanee alla viabilità

Dalle ore 8 alle ore 18 di mercoledì 31 marzo e di giovedì 1 aprile 2021 divieto di transito in via Provvidenza, a Bra.



Il divieto, istituito con ordinanza n. 71 del 29/03/21, residenti esclusi, si rende necessario per permettere lavori di posa fibra ottica da parte di “Isiline srl”.



La modifica temporanea alla viabilità sarà indicata da segnaletica opportunamente predisposta dalla ditta responsabile dei lavori.