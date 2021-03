Anche il Lions Club Mondovì sostiene "BunDaMangé", il progetto dell'Istituto Alberghiero per un catering inclusivo

Un giorno importante per la Fondazione Cucine Colte di Mondovì che partecipa al progetto pilota "DONA SCUOLA", promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.

Il presidente del Lions Club Mondovì, il dott. Angelo Bianchini, lo scorso 17 marzo, ha consegnato il contributo dell'organizzazione alla campagna di raccolta fondi per realizzare il catering inclusivo "BunDaMangè", che si propone di creare opportunità lavorative per studenti ed ex studenti con disabilità.

In particolare, il Lions Club Mondovì, ha consegnato una piastra ad induzione e un rooner (strumento per la cottura sottovuoto) alla dirigente scolastica dell'alberghiero e presidente della Fondazione Cucine Colte, Donatella Garello, al prof. Rudy Mamino, vice presidente e a Benedetta Bergui, studentessa e testimonial del catering inclusivo.

Nell'ambito del progetto "Dono Scuola", l'alberghiero di Mondovì, con la sua Fondazione Cucine Colte, sta infatti portando avanti un percorso di formazione sulla raccolta fondi, obiettivo? Realizzare un sogno condiviso da docenti e genitori, quello di vedere studenti ed ex studenti con disabilità, insieme ai giovani dell'associazione centro down di Cuneo, attraversare il ponte cheli traghetterà dal mondo della scuola a quello del lavoro verso l'inserimento di un'attività concreta e adatta alle loro esigenze.

Per realizzare questo sogno servono 45 mila euro che la Fondazione Cucine Colte sta raccogliendo, per acquistare attrezzature da cucina (posateria, planetarie...), divise per gli studenti lavoratori e un furgone per il trasporto dei cibi che saranno preparati nelle cucine della scuola.

“Raggiungere questa cifra sarà possibile solo con il coinvolgimento di tante persone che crederanno e condivideranno questo sogno. C’è ancora tanto da mettere in campo e la prossima campagna di raccolta fondi che lanceremo sarà per Pasqua, ma fino ad allora si può continuare a sostenere “BunDaMangé” in vari modi” - dicono dall’Istituto Giolitti.

Diversi hanno già aderito al progetto, tra questi preziosi contributi quello del Rotary Club Cuneo e Banca Alpi Marittime, che hanno donato rispettivamente 1.500 e 7.500 euro portando la cifra raccolta a 20 mila anche l'associazione "Amici del cioccolato", presieduta da Giovanna Chionetti ha donato 30 kg di cioccolato per la realizzazione di altri prodotti destinati alla campagna di raccolta fondi.

Per sostenere il progetto "Bundamangé" da alcuni giorni sono disponibili deliziosi babà in vaso cottura confezionati da docenti e studenti dell'alberghiero che con una donazione di 5 euro si potranno acquistare nei bar di Mondovì: Mondofood, Grigolon, Aragno, Drip coffee e nei negozi Cit ma bin, Bottega equosolidale, Il caffè sociale e L'orto di Peppa.

Queste golosità sono arricchite dalla fonazione dei giovani imprenditori di Argala, Enrico Giordana e Piero Nuvoloni, che hanno donato pastis e liquore allo zafferano per la realizzazione di due varianti di babà.

Per i più attenti alla linea è possibile sostenere il catering inclusivo attraverso una donazione su Satispay o un bonifico bancario alla Fondazione Cucine Colte (Iban IT 74 U 03111 46480 000000001553) causale "BunDaMangè" indicando nome e cognome o segnalandoli via mail a fondazionecucinecolte@gmail.com