Cuneo: ecco com'è stato utilizzato, negli anni, il 5 per mille destinato al Comune

Anche per l'anno 2021 è stata confermata la possibilità per i contribuenti di destinare il 5 per mille delle trattenute IRPEF per finanziare le attività sociali svolte dal Comune di residenza. Il Comune di Cuneo ha stabilito che quest’anno (come i precedenti) le somme raccolte con il 5 per mille saranno destinate a progetti sociali individuati dal settore Socio Educativo e a progetti e iniziative di contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni.

La scelta di destinare il 5 per mille non comporta maggiore spesa a carico del contribuente e non è alternativa all'8 per mille, in quanto entrambe possono essere espresse. Non firmare per il 5x1000 non consente alcun risparmio, perché i fondi sono comunque destinati allo Stato. Anche chi non deve presentare la dichiarazione dei redditi può fare la sua scelta (pensionali, titolari di un solo reddito di lavoro dipendente).