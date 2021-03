Cuneo: il passaggio del teleriscaldamento non ha influito sul restyling di piazza Europa

La consigliera ha chiesto la cronologia delle autorizzazioni per la realizzazione del teleriscaldamento in piazza Europa e di conoscere la data di affidamento dei due progetti di realizzazione del tanto discusso parcheggio interrato di piazza Europa, in modo da poter considerare se sull’ultima modifica al progetto stesso possa aver avuto influenza proprio la necessità di far passare il teleriscaldamento. La mappa presente sul sito internet della Wedge Power, infatti, contempla la posa della rete interrata nel perimetro di contorno della piazza e, nello specifico, nei metri lasciati vuoti dal passaggio tra il progetto originale e la “nuova versione” presentata in commissione il 9 dicembre scorso.