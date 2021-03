Malessere e pandemia: a Manta counseling di gruppo per trovare risposte e strategie

In riferimento alla promozione di politiche per il contrasto alla pandemia, le conseguenze e i disturbi ad essa connesse, l'amministrazione comunale di Manta ha deciso di promuovere un ciclo di incontri con counselor specializzati al fine di affrontare e scoprire le risorse e le difficoltà della pandemia, attraverso una comprensione delle dinamiche di gruppo, con l'obiettivo di acquisire maggiore consapevolezza e conoscenza di sé, oltre che individuare strategie alternative nella soluzione di problemi con la possibilità di acquisire specifiche abilità sociali.

Il ciclo di 5 incontri si terrà in modalità online attraverso l'utilizzo della piattaforma Zoom, con una cadenza di un incontro a settimana da 2 ore ciascuno.

Gli incontri sono organizzati da Simona Maggio e Barbara Maggiolo, counselor specializzate nel promuovere percorsi di crescita e responsabilizzazione con l'obiettivo di accompagnare i partecipanti in un percorso finalizzato alla prevenzione di malesseri, disturbi e ansie che potrebbero essere provocati dalla pandemia.

ll counseling di gruppo si basa sulla presenza di un obiettivo comune a tutti i partecipanti, condividendo i propri problemi e fornendo supporto empatico e reciproco agli altri, in modo tale che le persone possano cambiare i propri comportamenti disfunzionali e vengano aiutate ad individuare e sviluppare le proprie risorse. Gli incontri, rivolti alla sola cittadinanza mantese, sono finalizzati ad ascoltare e aiutare gli abitanti stessi nell'affrontare e prevenire il malessere generato dalla pandemia e prevedono il seguente programma:

1.“Il Covid difficoltà o risorsa?”

2.“Covid e i miei bisogni”;

3.“Incontro con l’altro”;

4.“Le nostre risorse”;

5.“Cio’ che io non vedo”.

E' possibile iscriversi al ciclo di incontri a partire da giovedì 1 aprile2021, contattando direttamente le counselor:

–COUNSELOR MAGGIOLO BARBARA, tel.338/9733571, mail :barbaramaggiolo@tiscali.it

–COUNSELOR MAGGIO SIMONA,tel. 349/8412016, mail :simonamaggio2@gmail.com.

Si ricorda inoltre che il numero di posti per partecipare è limitato e che iposti saranno riservati in base all'ordine di iscrizione. Il primo incontro è previsto per mercoledì 7 aprile 2021 alle ore 20,30. In seguito all'iscrizione verrà inviato il link per accedere alla piattaforma Zoom con cui entrare nella “Sala Zoom”.