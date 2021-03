Alfio Bardolla: torna a settembre “Wake Up Call”, l’evento che insegna a raggiungere la Libertà Finanziaria

La formazione finanziaria non si ferma, neanche in tempi di pandemia. Dopo il successo dell’edizione online dello scorso febbraio, che ha registrato la partecipazione di 5.000 iscritti collegati da 22 paesi nel mondo e 5 guest speaker di rilevanza internazionale, tornerà dal 17 al 19 settembre “Wake Up Call”, il consolidato evento formativo organizzato da Alfio Bardolla Training Group, che dalla sua prima edizione ha già avuto più di 20.000 partecipanti.

Obiettivo del corso è insegnare agli iscritti come raggiungere la Libertà Finanziaria, ossia come non dipendere più economicamente solo dal proprio stipendio, ma attivare altre fonti di reddito indipendenti tra loro, in modo da avere sempre un cash flow positivo. Una condizione ancor più importante in un periodo storico ed economico come quello attuale, caratterizzato da grande incertezza e instabilità.

Tra i prestigiosi relatori già confermati per l’evento di settembre: chiaramente Alfio Bardolla, fondatore e master trainer della Alfio Bardolla Training Group S.p.A. e autore di libri di successo, tra cui “I soldi fanno la felicità” e “First Class”; Giacomo Bruno, il primo a portare gli ebook in Italia nel 2002, autore di 27 bestseller sulla crescita personale; Robert Allen: padre della formazione personale, formatore sulla libertà finanziaria e uno dei più influenti consiglieri di investimento immobiliare di tutti i tempi; e Robert Kiyosaki, speaker motivazionale, imprenditore e scrittore di libri sulla crescita personale, tra cui “Padre Ricco Padre Povero”.

Evento di rilevanza internazionale, Wake Up Call è un intenso corso della durata di tre giorni che spiega concretamente quali sono le tecniche per costruire la propria Libertà Finanziaria, intesa come la capacità di mantenere inalterato il proprio stile di vita, senza dover necessariamente lavorare 8 ore al giorno, grazie a entrate automatiche costruite su quattro pilastri: Trading, Immobili, Internet Royalty e Business.

“Wake up Call si rivolge a tutti coloro che vogliono avere un piano preciso per ridisegnare il proprio futuro e più tempo libero per sé e per la propria famiglia”, precisa Alfio Bardolla. “Durante il corso parleremo di denaro liberamente e senza pregiudizi, aiutando i partecipanti a capire come ottenere entrate automatiche per non dipendere più da una sola fonte di reddito e a costruire il proprio percorso verso la libertà finanziaria”.

L’evento si svolgerà con la modalità del LiveStream, che consente a tutti i partecipanti di essere connessi contemporaneamente e in diretta live, ognuno comodamente da casa propria ma con la sensazione di stare in prima fila. Oltre al palco principale, Wake Up Call offre stanze zoom private, dove si ha la possibilità di approfondire la conoscenza e creare network con persone affini. Inoltre, ognuno potrà essere seguito da un “Buddy”, che fornirà supporto nello svolgimento degli esercizi previsti dal corso. Infine, i partecipanti riceveranno un manuale del corso, per avere sempre a disposizione i passaggi fondamentali.

Le preiscrizioni a Wake Up Call sono aperte sul sito alfiobardolla.com