Digitalizzazione industriale: Italia in top 10 per consumo di robot

La robotica è un settore che ha conosciuto un importante sviluppo nel corso degli ultimi anni, supportando molteplici fasi che contraddistinguono e caratterizzano la filiera industriale, prevalentemente manifatturiera.

La scelta di optare per sistemi di automazione produttivi è stata operata da aziende in tutto il mondo. Era il 2016 quando in Italia fu varato ed approvato un Piano Nazionale della Transizione 4.0, che prevedeva incentivi e sgravi fiscali per le aziende che avrebbero deciso di utilizzare robot per alcune fasi della filiera produttiva. Nel giro di pochi anni, molte industrie hanno investito nell’automazione, portando l’Italia al sesto posto nel mondo per consumo di robot dopo Cina, Giappone, Stati Uniti, Corea e Germania.

Dieci anni fa era il quarto Paese al mondo, è successivamente passata in decima posizione, ma oggi l’Italia è risalita nuovamente e i numeri sono sempre più positivi. Le potenzialità di sviluppo non passano inosservate: basti pensare ai 9837 robot venduti sono nel 2018 che hanno decretato la seconda posizione in Europa per consumo di robot dopo la Germania. Dalle stime della International Federation of Robotics (IFR), la crescita nel nostro paese è stata del 27% contro il 6% della media mondiale. I dati non mentono: l’innovazione non è affatto ferma e i risultati sembrano essere piuttosto evidenti. Ma con che vantaggi in termini di produzione?

Perché i robot aiutano la crescita industriale?

Innanzitutto, è bene specificare che l’impiego dei robot risale a qualche tempo addietro, ma le tecnologie più recenti hanno rivoluzionato il metodo di lavoro, ottimizzando sempre più attività di fabbriche di ogni settore.

La maggior parte dei macchinari in commercio sono catalogabili come robot programmabile , ossia come modelli in grado di essere gestiti tramite software per stabilire come svolgere un determinato compito all’interno della filiera produttiva industriale.

Non si tratta di macchinari che sostituiscono la figura professionale dell’essere umano, bensì si presentano come un supporto all’azione dell’uomo.





Tra i vantaggi offerti dai robot vi è una maggiore velocità, vale a dire che si trascorre molto meno tempo tra la fase di prototipazione e quella che attiene alla realizzazione vera e propria del prodotto finale. Ciò comporta, inevitabilmente, un maggiore aumento della produttività, ottimizzando i tempi e consentono, tra l’altro, di registrare un sensibile incremento dei guadagni.

Certamente, affinché si possa beneficiare dei vantaggi è necessario procedere all’acquisto dei macchinari, ma oltre ad esserci degli incentivi statali, le recensioni delle aziende dimostrano come sia possibile in breve tempo ammortizzare la spesa sostenuta.