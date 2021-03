Euromec2 Automotive ricerca un sales account per la provincia di Cuneo

Euromec2 Automotive, partner italiana della multinazionale belga Pcs Innotec International Nv, è un’azienda dinamica, in forte espansione sul territorio nazionale.



Il gruppo di Annone Veneto, in provincia di Venezia, distribuisce prodotti, sistemi e soluzioni tecnico-chimiche innovative per la manutenzione, l’installazione e la riparazione destinati al settore dell’automotive: carrozzerie, autoriparatori, gommisti, elettrauto.



Stiamo selezionando un/a Sales Account per la provincia di Cuneo .



RESPONSABILITA’

Rivolgendoti a professionisti del settore, seguirai l’attività di vendita acquisendo e fidelizzando i clienti nella tua zona geografica di competenza. Attraverso un’attenta consulenza tecnica e la dimostrazione pratica del prodotto, sarai portavoce della qualità e innovazione delle soluzioni tecnico-chimiche Euromec2 – Innotec.



CHI CERCHIAMO

Cerchiamo candidati che, oltre alla conoscenza del territorio e del tessuto imprenditoriale locale, abbiano buone doti di organizzazione e pianificazione dell’attività commerciale. Fondamentali saranno la passione per la vendita, empatia, spiccate capacità relazionali e una forte propensione al lavoro per obiettivi.



COSA OFFRIAMO

La formazione continua in aula e laboratorio, con percorsi di sviluppo professionale e tecnico di alto livello, ti fornirà gli strumenti necessari per lo svolgimento dell’attività sul campo. Parteciperai a un costante programma di training on the job per aumentare e valorizzare le tue capacità. L’ambiente di lavoro sarà giovane, stimolante, creativo e collaborativo.

Prevediamo l’inserimento con contratto da dipendente o come agente in partita Iva monomandatario.

Se hai deciso di metterti in gioco e di dimostrare tutto il tuo potenziale unisciti alla squadra Euromec2 Automotive!



Candidature su LinkedIn o via mail alla nostra Isabel Tonizzo selezione.automotive@euromec2.it. Assunzione diretta e contratto con l’azienda, no agenzia.





IL GRUPPO

Specialista in soluzioni tecnico-chimiche per il mercato automotive e mobilità, partner unico Innotec in Italia, Euromec2 Automotive rafforza la propria presenza commerciale in Piemonte.



L'azienda veneta distribuisce in esclusiva per il nostro Paese il marchio Innotec della multinazionale belga Pcs Innotec International Nv, che sviluppa e produce prodotti innovativi per uso professionale, cioè efficienti soluzioni tecnico-chimiche per la manutenzione, l’installazione, la riparazione.



Il griuppo è presente con la propria rete di vendita in 10 regioni (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Marche) e intende rafforzare entro il 2021 la propria presenza nelle province mancanti del Nord e del Centro. Nel biennio 2022-23 si espanderà poi nel Sud e isole.



Cura della formazione e certificazione delle competenze sono i suoi punti di forza. L’azienda crea infatti seri e strutturati percorsi di crescita personale intorno a tre principi e valori: qualità, formazione, rispetto per la salute degli operatori e per l’ambiente.



Le ricerche di personale sono aperte in tutta Italia, e in particolare a Cuneo, dove valutiamo candidature per una figura di Sales Manager da inserire nel nostro gruppo per la vendita diretta su dimostrazione a tutti i professionisti del settore (BtoB).