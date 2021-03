Il circolo monregalese del Partito Democratico discute di politica e futuro

Dopo l’elezione del nuovo segretario, Enrico Letta, in tutta Italia i Democratici si sono ritrovati - rigorosamente online - in assemblee, per tornare a discutere di politica e futuro. Anche a Mondovì il Circolo del Partito Democratico ha aderito all’iniziativa: venerdì 26 marzo iscritti e simpatizzanti monregalesi hanno partecipato all’Assemblea organizzata dal Direttivo, collegandosi numerosi e animando la discussione lungo tutta la serata.

All’ordine del giorno, i “ventuno punti” già avanzati nell’Assemblea Nazionale: si è parlato di politiche sociali ed economiche, di un nuovo patto generazionale, di una nuova Europa, di ius soli; soprattutto, però, si è cercato di restituire uno spazio di discussione pubblica e inclusiva in un momento difficile, che possa dare, anche a Mondovì, un segnale di partecipazione e interesse per la politica di domani.





Il Circolo del Partito Democratico di Mondovì