“Ai centri vaccinali non c'è coda perché sono tutti prenotati”

“Non c'è coda perché sono tutti prenotati”. È la risposta di Giuseppe Guerra, commissario straordinario per l'emergenza covid-19 nell'ambito dell'Asl Cn1, a chi si aspettava lunghe file d'attesa fuori dai centri vaccinali.

I commenti sarcastici corrono sui social con foto del piazzale vuoto di Palazzo Bertello a Borgo San Dalmazzo e dell'ingresso del Movicentro a Cuneo.

Eppure tutto sta funzionando. Ma, bisogna dirlo, non ancora alla massima potenzialità.

I poli vaccinali del Movicentro a Cuneo e di Palazzo Bertello a Borgo hanno, al momento, due postazioni attive su sei. Che tradotto in numeri significa vaccinare tra le 200 e le 240 persone al giorno.

L'obiettivo è quello di arrivare a immunizzare 700 persone al giorno per ogni centro. Cosa manca per arrivare a questi numeri?

“Manca il personale – commenta Guerra -. Sia su Cuneo che su Borgo abbiamo due linee vaccinali attive che presto diventeranno tre, con l'obiettivo di arrivare a sei. In questo momento stiamo reclutando personale. Non parlo solo di quello sanitario per le vaccinazioni. Serve anche personale amministrativo”.

Infatti per ogni postazione serve un medico, uno/due infermieri, più il personale amministrativo per l'accettazione. Si lavora dalle 8 alle 20, quindi occorre ragionare su due turni. E se si implementano le linee vaccinali, occorre anche implementare il personale.

Mercoledì 31 marzo verrà poi inaugurato il terzo polo vaccinale della cintura del cuneese: quello della caserma Vian del capoluogo che assorbirà altro personale.

Inoltre non c'è fila davanti ai centri perchè la direttiva è proprio quella di impedirle.

Le prenotazioni sono date scaglionate in modo da evitare le code, con il percorso vaccinale che si completa nell'arco di circa 30 minuti, tra accettazione, inoculazione e attesa post-vaccinazione.

Spetta proprio al personale di Protezione Civile mandare via chi arriva troppo in anticipo o invitarlo ad attendere in auto per scongiurare i tanto temuti assembramenti.