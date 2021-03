Sanità: un nucleo specialistico autismo per adulti nell’Asl CN1

La Struttura di Psichiatria dell’ASL CN1 diretta da Francesco Risso ha attivato al suo interno, fra le prime in Piemonte, un Nucleo Specialistico Autismo Adulti come da indicazione regionale.

Il Nucleo è organizzato in modo da fornire un punto di riferimento specialistico, composto da uno psichiatra e uno psicologo per ogni singola area dell’Asl (Cuneo, Mondovì-Ceva, Savigliano-Saluzzo-Fossano) che lavorano in stretta collaborazione.