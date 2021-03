Cuneoginnastica: debutto regionale per le agoniste silver di artistica

Villa Brea, Chieri, seconda tappa del circuito silver allieve della Federazione Ginnastica d’Italia.

Ottima prova delle giovanissime allieve dell’artistica che quest’anno hanno per la prima volta debuttato in Federazione. Brillanti le prove delle giovanissime ginnaste della Cuneoginnastica allenate da Tiziana Bisconti e Jessica Barroero ed accompagnate in gara dalla neo tecnica, fresca di qualifica di allenatrice Chiara Giordano.

Le due squadre, composte da Martina Biarese, Carola Bonetto, Beatrice Rossi, Giraudo Vera, Vittoria Cordero, Aleci Aurora insieme a Jennifer Pancera e Alissa Frakulla hanno ampliato le loro esperienze in campo di gara; per motivi di salute era assente Elisa Fasanella.Le giovani ginnaste con questa prova di Chieri ottengono la qualificazione per la gara nazionale di giugno a Rimini.