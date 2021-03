Sci di fondo, campionati italiani: Davide Ghio d'oro nella mass start Aspiranti

Al Passo Cereda si è svolta, domenica 28 marzo, la giornata conclusiva dei Campionati Italiani, con le gare Mass Start in skating valide anche per la Coppa Italia Gamma e Rode. Un’ottima giornata per il Comitato FISI AOC, che ha ottenuto un titolo italiano nella categoria Aspiranti con Davide Ghio, il successo in Coppa Italia Under 16 di Beatrice Laurent, il pettorale di leader della Coppa Italia per Davide Ghio tra gli Aspiranti e per Alberto Piasco tra i civili Seniores ed un bellissimo quinto posto di Lorenzo Romano nella 50 km.

La 50 km assoluta in skating. Il titolo italiano è andato ad un grandioso Federico Pellegrino (Fiamme Oro). Il poliziotto valdostano ha messo a tacere tutti coloro che lo considerano solo uno sprinter, imponendosi anche sulla distanza più lunga e mettendosi alle spalle Giandomenico Salvadori (Fiamme Gialle) e Mirco Bertolina (Carabinieri) al termine di un arrivo in volata. A 18” è giunto quinto un ottimo Lorenzo Romano (Carabinieri). L’atleta classe 1997 di Demonte avrà da questa gara una bella iniezione di fiducia in vista della prossima stagione. Altri due i piemontesi al via. Daniele Serra (Centro Sportivo Esercito) ha concluso 21°, mentre lberto Piasco (Valle Stura) si è piazzato 23°, vincendo la Coppa Italia Civili, assegnata al miglior atleta non facente parte del gruppi sportivi militari.

Nella 30 km assoluta femminile, successo della trentina Francesca Franchi (Fiamme Gialle) su Ilaria Debertolis (Fiamme Oro) ed Elisa Brocard (Centro Sportivo Esercito). In gara anche Elisa Sordello (Entracque Alpi Marittime), che ha chiuso 13ª assoluta e sesta tra le Under 23.

Il titolo italiano arrivato in Piemonte. Lo ha conquistato Davide Ghio (Entracque Alpi Marittime), dominatore assoluto della stagione nella categoria Aspiranti, nonostante fosse nell’“anno giovane”. L’atleta cuneese classe 2004 cuneese ha vinto anche la 20 km in skating, mettendosi alle spalle due tesserati dei gruppi sportivi militari: Andrea Zorzi (Fiamme Gialle) ed Edoardo Buzzi (Carabinieri). Quindicesima piazza per Martino Carollo (Entracque Alpi Marittime) a 2’18” dal compagno. Più indietro gli altri piemontesi al via: 24° Gabriele Rigaudo (Entracque Alpi Marittime), 27° Andrea Gastaldi (Valle Pesio), 28° Lorenzo Castoldi (Entracque Alpi Marittime) e 38° Samuele Giraudo (Valle Stura).

Solito successo di Iris De Martin Pinter nella 15 km Aspiranti femminile. La veneta del Centro Sportivo Carabinieri si è imposta su Lucia Isonni (Schilpario). Ai piedi del podio la piemontese Elisa Gallo (Entracque Alpi Marittimi), che, nonostante i problemi fisici che l’hanno fermata nelle ultime settimane, ha lottato fino alla fine per il terzo posto, arrivando però alle spalle di Ylvie Folie (Sesvenna). In 14ª posizione ha concluso Irene Negrin (Prali Val Germanasca). Nella 20 km Under 20 femminile, vinta da Giulia Cozzi (UBI Banca Goggi), è giunta 18ª l’unica piemontese in gara, Maddalena Somà (Valle Pesio). Infine nella 30 km Under 20 maschile, conquistata da Elia Barp (Fiamme Gialle), è giunto 25° Simone Negrin (Prali Val Germanasca). Più indietro gli altri atleti del Comitato Alpi Occidentali: Filippo Tranchero (Valle Pesio) 32°, Raoul Bertalotto (Sci Nordico Pragelato) 42° e Stefano Menusan (Sci Nordico Pragelato) 46°.

Infine, il successo in Coppa Italia di Beatrice Laurent (Sci Nordico Pragelato), che si è imposta nella 7,5 km in skating davanti a Marit Folie (Sesvenna). Bella top ten per Aurora Giraudo (Valle Stura), giunta decima. 18ª posizione per Arina Radu (Sci Nordico Pragelato). Nella stessa categoria, i maschi hanno disputato una 10 km. Doppietta del Comitato Alpi Centrali con Gabriele Matli, dello Sci Club Valle Antigorio - località che è geograficamente in Piemonte ma nello sci gareggia per il comitato lombardo - e Federico Pozzi (Alta Valtellina). 21ª piazza per Alessio Romano (Ski Avis Borgo Libertas) e 22ª per Alberto Rigaudo (Entracque Alpi Marittime).