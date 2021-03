Da Fratelli d’Italia Alba un grazie al presidente Gionni Marengo per il lavoro svolto in Apro

Riceviamo e pubblichiamo.



Gentile direttore,

appreso delle dimissioni da presidente di Apro da parte dell’avvocato Gionni Marengo , il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia intende evidenziare come durante il suo mandato il lavoro svolto sia stato molto, complicato dall’emergenza Covid, ma comunque sempre ispirato dall’interesse superiore dell’agenzia di formazione cittadina.



Nell’ambito dell’esercizio delle deleghe alla formazione professionale ricoperte da Emanuele Bolla nelle funzioni di vicesindaco abbiamo potuto conoscere l’avvocato Marengo nell’ambito del lavoro in Apro e possiamo dire che ha svolto con passione e determinazione un ruolo importante al servizio di un’istituzione prestigiosa della nostra città, peraltro prestando servizio senza percepire alcun compenso.



A lui va il nostro saluto e il nostro ringraziamento, con la promessa di continuare con lui la collaborazione nell’ambito dell’Amministrazione comunale albese, dove Marengo ricopre in modo autorevole il ruolo di consigliere comunale e presidente di commissione.



Ringraziando per la disponibilità di spazio sulla vostra testata, salutiamo cordialmente.



Il coordinamento albese di Fratelli d’Italia