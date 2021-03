A Canale l'ultimo saluto a Matteo Cauda, tipografo e grande appassionato di pallapugno

Dopo il rosario in programma questa sera (martedì 30 marzo), alle ore 20.30 nella chiesa di San Vittore, si terranno domani alle 15 nella stessa parrocchiale i funerali di Matteo Cauda, 61 anni, appassionato di pallapugno e grande tifoso della locale formazione di pallone elastico.



Matè, come da tutti era conosciuto nel centro roerino, se ne è andato nella notte tra domenica e lunedì all'Ospedale "Ferrero" di Verduno, dove era ricoverato da alcuni giorni.



Conosciuto e apprezzato da tutta la comunità per la sua grande umanità, fino a un anno fa aveva svolto l'attività di tipografo in paese, mentre i suoi due fratelli gestiscono il Bar Centro in via Roma.



Il ricordo del sindaco Enrico Faccenda: "Era certamente una figura conosciuta e benvoluta da tutti, per il suo lavoro in tipografia come per le sue tante amicizie nell'ambito di vari gruppi sportivi. Una persona gioviale, sempre di buon umore, con cui non si poteva che essere amici. Si prodigava con altruismo nel dare una mano a tutti ogniqualvolta ce ne fosse bisogno. Purtroppo è l'ennesima vittima del Covid, che ha colpito duramente questa nostra comunità. Anche come Amministrazione ci stringiamo con affetto al dolore della famiglia".



Matteo Cauda lascia i fratelli Marco, con Domenica, e Paolo, con Piera, insieme alle nipoti Carola, Beatrice, Elena e Camilla.