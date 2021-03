Al liceo artistico di Cuneo monta la protesta: "Fateci fare i laboratori in presenza"

Diciassette classi su diciotto, con tanto di lettera inviata al dirigente del Liceo Artistico Ego Bianchi di Cuneo, chiedono di poter fare i laboratori in presenza.

Le materie di un artistico prevedono infatti delle discipline plastiche, scultoree, pittoriche e grafiche che richiedono determinate attrezzature e che, in nessun modo, possono svolgersi davanti allo schermo di un computer.

A ormai un paio di mesi dalla fine dell'anno scolastico, che anche in questo 2020/2021 per le superiori è stato quasi completamente in didattica a distanza, le famiglie degli studenti dell'ego Bianchi alzano la voce.

La richiesta era stata avanzata fin dallo scorso autunno perché, lo evidenziamo, la dad comunque prevede che i laboratori possano venire svolti a scuola, come succede già in molti istituti della provincia dove le materie pratiche sono fondamentali. Ad oggi, dopo tutti questi mesi, anche per l'iniziativa di qualche docente che vuole tornare a fare i laboratori in presenza, pare che finalmente qualcosa si muova.

Si parla del 12 aprile come possibile data di inizio. E' comunque qualcosa, anche se sarà impossibile recuperare i mesi persi. I laboratori in presenza, nel rispetto di tutte le norme e, se necessario, anche non al 50%. Purché si inizi.

Nel frattempo, dalla scorsa settimana, qualche studente ha iniziato a manifestare davanti all'istituto. A terra, computer o cellulare, si fa la dad seduti a terra. Per farsi vedere, per mostrare cosa è diventata la scuola e per tornare ad esistere.