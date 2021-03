Asti-Cuneo, le parole del viceministro suscitano le proteste dell’Odp Langhe Roero

Insofferenza e sconcerto. Questi i sentimenti coi quali l’Osservatorio per la Tutela del Paesaggio di Langhe e Roero ha preso carta e penna per denunciare – in una nuova missiva indirizzata al ministro alle Infrastrutture del Governo Draghi Enrico Giovannini e questa volta anche al viceministro Teresa Bellanova – le dichiarazioni che un altro viceministro dello stesso dicastero, l’esponente della Lega Salvini Premier Alessandro Morelli, ha reso nel corso della sua recente visita al cantiere per la costruzione del lotto 2.6 dell’autostrada Asti-Cuneo.



Qui – spiega l’Odp rivolgendosi del ministro richiamando la cronaca del sopralluogo pubblicata dal nostro giornale – Morelli aveva sostenuto come opere "(…) opere di questo genere portano alla sostenibilità", criticando quello che aveva definito "ambientalismo da salotto" e sostenendo che "prioritario è il minor consumo di suolo possibile, la massima sostenibilità dal punto di vista dei consumi energetici e anche la sostenibilità per l'uomo: percorrere ore e ore in coda è un grave deterioramento della qualità delle nostre vite".



"Anche voi considerate coloro che vogliono le gallerie al posto di viadotti distruttivi, 'ambientalisti da salotto'? – scrivono ora Guido Chiesa, Cesare Cuniberto, Adriana My, Gino Scarsi e Silvio Veglio, per conto del direttivo dell’Osservatorio e del Comitato SìSìSì –. Non pensate che i nostri volontari possano sentirsi offesi e mortificati da tali affermazioni? Siamo convinti che, dopo una vita spesa per l'ambiente 'sul campo', e non in salotto, meriterebbero al contrario un plauso. Condividete il concetto di 'sostenibilità' espresso dall’on. Morelli, a nostro avviso totalmente fuori contesto e privo di logica?".



Il sodalizio interviene poi sulle dichiarazioni che nella stessa occasione erano state rese dall'amministratore delegato della società Autostrada Asti-Cuneo Spa, Bernardo Magrì: “L'ipotesi galleria è superata e non è un'opzione sul tavolo – aveva spiegato il dirigente in riferimento alla proposta dell’Odp di recuperare l’antico tracciato del lotto 2.6 –. L'attuale piano finanziario approvato dal Cipe e registrato dalla Corte dei Conti non prevede la galleria: pensare a una simile soluzione significherebbe dover ripartire da zero con l'iter procedurale. Non è che in assoluto non si possa fare, ma non mi sembra più attuale".



"Pare strano – gli replica ora l’Osservatorio – che l’unico che entra nel merito della questione sia l’ad di Asti Cuneo Spa, il vero dominus della situazione: non rende pubblico il progetto esterno, fa un’affermazione scorretta quando dice che la soluzione tunnel significherebbe 'ripartire da zero' quando invece sarebbe la più rapida e sicura e si potrebbe formalizzare con una rettifica al piano economico finanziario, e termina dicendo che 'si potrebbe anche fare ma non è più attuale'. È incredibile che si debba sopportare l’ingerenza dei privati in questioni totalmente pubbliche e politiche, di difesa dei beni comuni. Quando finirà questa delega in bianco? Quando potremo sperare che in questo Paese nel 'mondo delle concessioni pubbliche' venga ripristinato il corretto ruolo tra il controllore e il controllato? Tra il decisore e l’esecutore?".