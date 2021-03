Cuneo, 200 box auto del complesso Agorà senza agibilità? "Nessuna segnalazione. Risolveremo presto il contenzioso con Eurofim"

“ Nella discussione è bene specificare la posizione del Comune in tre diversi sensi: le opere di urbanizzazione che Eurofim Immobiliare deve corrispondere sono tutt’ora garantite da una polizza fidejussoria datata al 2000, la controversia verrà risolta tramite l’intervento di un notaio e, soprattutto, gli uffici comunali non hanno richieste di agibilità inevase a causa della mancata corresponsione delle opere di urbanizzazione da parte della società ”.

La nuova interpellanza del consigliere prende le mossa dalla notizia che nel mese di marzo si sia tenuta una riunione tra i proprietari dei garages interrati del complesso, che hanno discusso di come l’agibilità di circa 200 autorimesse non sia ancora stata rilasciata dal Comune; essendo l’agibilità – per stessa ammissione dell’amministrazione – figlia della risoluzione della controversia e dell’avvenuta corresponsione da parte di Eurofim degli oneri di urbanizzazione dovuti, quali conclusioni si devono trarre rispetto allo stato dell’arte del contenzioso stesso?

A spalleggiarlo, anche “Beppe” Lauria: “Sulla questione sono state date risposte, in passato, del tutto non veritiere: l’agibilità parrebbe non esserci – ha aggiunto - . Inaccettabile, qualcuno la risposta la deve dare, e sarebbe bene per amore della politica che non fosse quella delle vie legali; quel che è certo è che nessuno, dopo quarant’anni, può dire di non sapere cosa stia accadendo”.