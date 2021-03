Cuneo: dopo l'avvio del centro vaccini, la Lega chiede attenzione alla viabilità della zona del Movicentro

“Il nuovo Centro inaugurato presso il Movicentro rappresenta un importante valore aggiunto per l’implementazione della campagna vaccinale – commenta la Consigliera comunale Lega Salvini Premier Laura Peano – . Tale area, risultando già al servizio delle strutture dell’Ospedale Santa Croce, potrebbe però presentare problematiche in termini di viabilità e parcheggi. Proprio per questo siamo a richiedere particolare attenzione per la gestione della circolazione dell’intera zona, oltre a sollecitare facilitazioni economiche per il costo dei parcheggi per coloro che si troveranno a dover usufruire del servizio vaccinale e delle relative prestazioni ospedaliere”.