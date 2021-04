Il comitato Priorità alla Scuola Mondovì scrive agli istituti scolastici per creare un tavolo di confronto locale

Dal 6 aprile la scuola dovrebbe riaprire, fino alla prima media, ma tutti gli altri?

"Figli di un Dio minore", così si sono definiti nei vari flash mob che si sono svolti negli scorsi giorni da Torino a Cuneo. La richiesta? Garantire la scuola in presenza a tutti.

Il comitato Priorità alla Scuola Mondovì ha scritto una lettera (allegata a fondo articolo) indirizzata ai dirigenti degli Istituti del Circolo I e II per chiedere l'attivazione un tavolo di confronto locale per trovare risposte concrete ai bisogni dei ragazzi e chiedere insieme l'apertura delle scuole anche per la seconda e la terza media.

"Nella speranza che si concretizzi l’indicazione nazionale dell’apertura dopo Pasqua delle scuole fino alla prima media in zona rossa, vogliamo sottolineare il disagio sempre più urgente dei ragazzi della seconda e terza media che subiscono sempre più spesso lunghi, nonché improvvisi, periodi di didattica a distanza e/o isolamento, in un’età molto delicata e spesso con una fragilissima autonomia nello studio, a fronte della zoppicante prima e seconda media portata a termine lo scorso anno."- spiegano da PAS Mondovì - "Ci sembra possa essere il momento di fare ancor più rete fra famiglia e scuola e come più volte abbiamo manifestato al Comune di Mondovì e all’Assessore all’Istruzione Robaldo con cui il gruppo Priorità alla Scuola Mondovi (Pas Mondovì) si confronta costruttivamente da giugno dell’anno scorso in un’ottica di cittadinanza e partecipazione attiva. Per questo motivo vorremmo organizzare molto presto un incontro di confronto aperto con le istituzioni scolastiche, perché riteniamo che sia importante partire dalle difficoltà che tutti e tutte stiamo vivendo per chiedere insieme la riapertura della scuola ed identificare e promuovere soluzioni concrete di risposta ai nostra ragazzi. Come altri comitati che si stanno mobilitando in tutta Italia, anche il Comitato Priorità alla Scuola (Pas) Mondovì (che afferisce al comitato Piemontese e Nazionale) è aperto alla sinergia con il mondo scuola per costruire uno spazio di nuove risorse di apprendimento e crescita civica delle nuove generazioni".

Intanto il comitato regionale Priorità alla Scuola Piemonte ha scritto al Premier Draghi, ai ministri Bianchi, Bonetti e Dadone e al governatore Cirio (vedi allegato).

La situazione non è migliore per gli studenti delle superiori che rischiano davvero di diventare "dimenticati a domicilio". Azzerato l'aspetto sociale e di condivisione che si può apprendere solo tra i banchi di scuola, forse sarebbe giusto chiedersi che futuro avranno i ragazzi che tra pochi mesi dovranno affacciarsi al mondo del lavoro o dell'università, dopo aver trascorso gli ultimi due anni del secondo ciclo di istruzione tra la camera e la cucina.

Intano per questa Pasqua 2021 i genitori del monregalese si stanno organizzando per appendere nuovi striscioni fuori dagli istituti scolastici con una vignetta che recita: "31 marzo ultimo giorno di DAD per sempre...Anche questa Pasqua nessuna sorpresa!"