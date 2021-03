"Il Piemonte ha bisogno di te": «Ma per gli infermieri in pensione c’è una gabella da 230 euro»

In un momento così difficile occorre che il buonsenso prevalga sulla burocrazia. E’ il messaggio che emerge dalla denuncia rivolta al nostro giornale da un’infermiera albese, in pensione da qualche anno dopo aver a lungo lavorato per l’Asl Cn2, che segnala una falla non secondaria nella campagna con la quale la Regione Piemonte punta a cambiare il passo della campagna vaccinale in corso anche grazie al reclutamento di sanitari disposti a operare come volontari.



"Ho visto le immagini diffuse dalla Regione – ci spiega –, il conte Cavour che col dito puntato invita a farsi avanti, l’appello 'Il Piemonte ha bisogno di te’, l’invito a dare il proprio contributo per aiutare il sistema sanitario a incrementare il numero di dosi che potranno essere somministrate quotidianamente una volta che queste ci arrivassero finalmente in numeri più importanti di quelli odierni, la possibilità di dare una mano per uscire finalmente tutti insieme da questo periodo difficile. Ecco, ero pronta a dare la mia disponibilità alla nostra Asl, quando mi sono avveduta di un intoppo se vogliamo piccolo, ma comunque grave".



Per prestare la propria opera nei centri vaccinali organizzati dalle aziende sanitarie a queste figure viene infatti richiesta l’iscrizione al competente Collegio professionale, anche nel caso, non infrequente, che si tratti di persone che, come la nostra lettrice, dopo una carriera trascorsa tra reparti e corsie, sono ora a riposo.



"Trovo corretto richiedere l’iscrizione, che consente un doveroso controllo sulla professionalità di chi verrà chiamato a un compito comunque delicato. Quello che trovo invece insensato è che, per adempiere a questa richiesta, una figura come la mia sia chiamata a sostenere i costi di una nuova iscrizione al Collegio degli Infermieri, che ammontano a circa 230 euro. Non una cifra impossibile, ma pur sempre una tassa sul volontariato, che temo finirà per distogliere molti a farsi avanti".



Beffa nella beffa, dei 230 euro richiesti, solamente 65 corrispondono alla quota da versare al Collegio. Altri 160 corrispondono a tasse e 16 è il costo della marca da bollo da apporre sulla richiesta, altre tasse quindi. "Sarebbe bene che chi di dovere si impegnasse per rimuovere questo balzello. Oppure che a farsi carico di questo costo siano il Governo, la Regione o l’Asl. Ho provato a segnalare la situazione alla nostra azienda sanitaria e mi è stato risposto un poco frettolosamente che se proprio volevo avrei potuto occuparmi di altri compiti, quali quelli di accettazione. Solamente mi chiedo: ha senso rinunciare a professionalità che sappiamo tutti essere carenti e preziosissime, in questo delicato momento, perché non si riesce a superare un così banale intoppo burocratico? E’ la domanda che rivolgo al governatore Cirio e a chi sta organizzando il reclutamento dei volontari, nella speranza di poter dare il mio aiuto in questo delicato momento".