La Pasqua di Pian Munè di Paesana direttamente a casa vostra

Una Pasqua in totale relax, senza essere costretti a pensare “cosa cucino oggi”?

Pian Munè di Paesana corre in vostro soccorso con il servizio di asporto e la consegna a domicilio anche nel corso del lungo weekend pasquale.

Il Menù di Pasqua, in consegna sabato 3 e domenica 4 aprile (e su richiesta anche lunedì 5), prevede: Salumi di selvaggina con burro di montagna, Frittatine miste di erbe selvatiche con riduzione all’aceto balsamico, Filetto di trota del Po in marinatura ai profumi primaverili; Scrigno di ricotta e spinaci con letto di zafferano e primule; Stinco al fieno con contorno; Millefoglie con crema chantilly e fragole fresche oppure il tradizionale Bunet. Il tutto a 25 euro.

Non è Pasquetta senza Grigliata? Pian Munè ha pensato anche a questo.

Il Menù di Pasquetta in consegna lunedì 5 aprile (e prenotazione da effettuarsi entro domenica 4, prevede invece: Misto di antipastini stuzzichevoli; Flan di verdure con fonduta; Grigliata mista con costine e salsiccia (Variante vegetariana: Hamburger di ceci e tomino alla griglia), Insalata e Patate al forno; Bunet o Creme caramel. Il tutto a 20 euro

A soli 8 euro è disponibile anche il “menù bimbi” che comprende Salsiccia e patate e Budino al cioccolato.

La consegna avviene gratuitamente nei comuni di Ostana, Crissolo, Oncino, Paesana, Sanfront, Martiniana Po, Gambasca, Rifreddo, Revello, Envie, Castellar, Pagno, Brondello, Saluzzo, Barge, Bagnolo Piemonte, Cavour, Bibiana, Bricherasio, Osasco, Pinerolo (una maggiorazione di 3 euro verrà richiesta per acquisti inferiori a 25 euro). Per ordini superiori ai 5 menù la consegna è prevista anche in Comuni più lontani di quelli appena citati.

Per ricevere il pranzo è necessario ordinare entro le 11.

Per ricevere la cena l’ordinazione deve essere effettuata entro le 17.

Info e ordinazioni al numero 328.6925406, anche tramite messaggio whatsapp.