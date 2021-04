La provincia di Cuneo è prima in Italia per numero di casi: sono 440 ogni 100mila abitanti

A Cuneo capoluogo - dati aggiornati a ieri - gli attualmente positivi sono 676. I morti, da inizio pandemia, sono 164, mentre i guariti sono 3.877.

Bisogna spingere sulle vaccinazioni. Ma non è così scontato.

L'argomento è stato affrontato ieri 29 marzo nel corso del consiglio comunale di Cuneo.

Ma è il dato provinciale che fa riflettere. E che ci investe di un drammatico primato: la Granda, stando al rapporto di https://public.flourish.studio è quella con la più alta incidenza in Italia per numero di casi ogni 100mila abitanti in 7 giorni.



Ben 440.