A Villanova Mondovì il mondo della ristorazione scrive al sindaco: "Sconti sulle tasse per non dover tirare giù la serranda"

I commercianti, nello specifico, chiedono che si intervenga sulla TARI e sulle tasse per pubblicità e occupazione del suolo pubblico.

"Come avvenuto in altri comuni Le chiediamo di intervenire sui Tributi Comunali , nello specifico la Tassa sui rifiuti, la Tassa sulla pubblicità e il plateatico." - proseguono i commercianti - "Alcune rate della Tari 2020 già non siamo riusciti a pagarle e ora ci arriveranno con ulteriori interessi di mora. Le chiediamo la possibilità di saldarle senza ulteriori sgravi che peserebbero sui nostri esigui bilanci. Nel calcolo della Tari 2021 Le chiediamo inoltre di considerare che nel 2020 le nostre attività hanno lavorato a regime pseudo normale, considerando anche distanziamenti e riduzioni di posti a sedere, solo sei mesi, mentre i primi 3 di quest’anno abbiamo solo svolto attività da asporto e consegne a domicilio, con conseguente diminuzione di rifiuti quindi. Su 15 mesi abbiamo lavorato normalmente 6 mesi, Le chiederemmo pertanto di scontarci la Tari di almeno 50%, di valutare rate più piccole e di non applicare interessi di mora nel caso del perdurare della situazione attuale che ci vedrà ancora in difficoltà con liquidità di cassa. La tassa sulla pubblicità l’abbiamo pagata per tutto il 2020 ma le nostre insegne son state spente per molti mesi e con lockdown e zone rosse nessuno girava per il paese, quindi Le chiederemmo l’esenzione per tutto il 2021. Stesso discorso per il plateatico, l’esenzione della tassa anche per il 2021 e la possibilità di ampliare sul suolo pubblico senza ulteriori sgravi".

I titolari delle attività commerciali villanovesi sono preoccupati e si trovano a fare i conti con una grave situazione di crisi che prefigura un futuro incerto. Rivolgendosi al primo cittadino concludono: