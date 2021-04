Niella Tanaro apre le porte all'arte: Pietro Masante è il primo artista ad esporre le sue opere in municipio

Sono state le opere dell'artista monregalese Pietro Masante ad inaugurare l'iniziativa del comune di Niella Tanaro "Porte aperte all'arte".

Un progetto innovativo per dare spazio agli artisti locali nei rinnovati locali del municipio.

"Questa iniziativa è stata accolta da tutti con entusiasmo" - commenta il sindaco, Gian Mario Mina - "E' un modo per dare risalto agli artisti della nostra provincia e, allo stesso tempo, permettere a chiunque di godere gratuitamente dell'arte".

Il progetto prevede un ciclo di 12 artisti per 12 mesi.

"Siamo felici di aver iniziato con le opere di Masante, i suoi quadri sono davvero splendidi, consigliamo a tutti una visita per poterli ammirare." - spiega il consigliere e referente del progetto, Chiara Bertola - "Le 12 opere resteranno esposte per un mese, dopodiché si procederà con l'allestimento di quelle del secondo artista, Marco Alimone, pittore di Cuneo. Ricordiamo che l'iniziativa è aperta a tutti coloro che abbiano piacere di esporre".

PIETRO MASANTE

Masante, nasce a Mondovì, Carassone il 24 dicembre 1949. La sua passione artistica risale agli anni della scuola; in seguito, si avvicina al mondo della pittura monregalese sotto l'impulso dell'artista Gino Zana, che lo fa esordire nel 1975 in una Mostra dei Pittori Monregalesi tenutasi alla galleria La Rotonda. L'opera artistica di Pietro Masante prende le mosse dal suo attento e sentito studio autodidatta della tradizione ottocentesca piemontese di marca fontanesiana - anche tramite la mediazione della ricezione provinciale - e in seguito dell'impressionismo francese. Sotto il profilo delle tecniche, Masante si è mosso nella lenta e costante esplorazione dei principali mezzi di espressione pittorica, olio, acquerello, acrilico.