Piano vaccinazioni, la mancanza di dosi si fa sentire: a Cuneo attive quattro linee su oltre quattordici potenziali

676 positivi, 164 deceduti, 3.877 guariti e 336 situazioni d’isolamento: sono questi i numeri della pandemia da Covid-19 per la città di Cuneo, come comunicati dall’assessore Davide Dalmasso nel corso del consiglio comunale tenutosi ieri (lunedì 29 marzo).

L’assessore ha risposto a un’interpellanza di Maria-Luisa Martello (Cuneo Città d’Europa) – discussa assieme a un ordine del giorno a firma Laura Menardi (Grande Cuneo), Massimo Garnero e Coggiola Alberto (Fratelli d’Italia) - , incentrati entrambi sulla campagna vaccinale del territorio.

“L’idea è terminare entro aprile tutti gli over-80 che si possano muovere – ha sottolineato Dalmasso dando aggiornamento al cronoprogramma - , mentre per quelli da vaccinare a domicilio ci vorrà più tempo, e attualmente siamo al 50%. La vaccinazione degli insegnanti sta andando avanti, quella delle forze dell’ordine è quasi terminata, mentre quella della protezione civile è stata già di fatto conclusa. Da oggi si sta procedendo anche con la vaccinazione delle persone con disabilità presenti nelle strutture del territorio, e a brevissimo ci si occuperò dei caregiver; le case di riposo comunali sono coperte al 100% con la prima dose e, formalmente, è iniziata da oggi la fascia 79-70. Le dosi “di recupero” vengono somministrate tramite chiamata, ma all’interno del cluster attuale di vaccinazione”.

“Ad oggi il territorio ha un numero di linee potenzialmente attivabili pari a 14/15, ma i vaccini non arrivano e tra ex-Bertello e Movicentro attualmente solo quattro sono funzionanti – ha concluso l’assessore - . La volontà è ovviamente quella di implementarle, ed è verosimile che i medici di base vadano poi a vaccinare la fascia 79-70 proprio presso la struttura del Movicentro”.

A presentare l’ordine del giorno, invece, è stata Laura Menardi. Il focus, sulla richiesta dell’attivazione dello scudo legale agli operatori delle vaccinazioni, un’eventualità che – come ha ricordato il consigliere Antonino Pittari nel suo intervento – sarà probabilmente contemplata dal prossimo decreto legge: “Diverse delle richieste dell’ordine del giorno sono state superate, e il decreto legge renderà anche obbligatoria la vaccinazione per il personale sanitario; inoltre, non ha senso coinvolgere il personale delle farmacie nello scudo legale, perché non vaccinerà in prima persona ma avrà un ruolo di agevolazione delle operazioni”.

“Il documento propone comunque una riflessione su temi importanti, anche già messi in evidenza da diverse personalità del mondo sanitario locale e nazionale – ha aggiunto Pittari - . Alcuni rischi imprevedibili e intrinseci nell’inoculazione del vaccino purtroppo esistono e la sospensione di Astrazeneca ha generato molti dubbi, che noi medici di base stiamo cercando di ridimensionare su base quotidiana”.

“Solo una parte dei medici di base acconsente a vaccinare, e un’altra si dichiara non pronta – ha specificato Luciana Toselli - : la gente non sa come e dove rivolgersi, manca l’informazione e un piano programmatico per eseguire le vaccinazioni quando le dosi arriveranno. Oltre allo scudo legale, serve anche un’assicurazione”.

Anche Simone Priola si è detto d’accordo con l’anima dell’ordine del giorno: “Importante soprattutto sotto il profilo politico, perché segnala l’importanza del piano vaccinale per la nostra comunità. Come forze politiche trasversali dovremmo sostenerlo e aggiungere anche che lo scudo legale debba essere esteso agli operatori sanitari che si siano sottoposti al vaccino”.

“Credo che l’amministrazione comunale abbia fatto il suo in materia di piano vaccinale, specialmente con la realizzazione della tendostruttura al Movicentro – ha detto Gianfranco Demichelis - . Il resto devono farlo la Regione Piemonte e le ASL territoriali, anche dal punto di vista informativo. Ma a chiaro a tutti che non si potrà procedere spediti sino a quando non avremo una sufficiente quantità di vaccini”.

“Un ordine del giorno importantissimo – ha aggiunto Ugo Sturlese, che ha sottolineato il ruolo dell’amministrazione comunale nell’aspetto comunicativo della campagna vaccinale - . Credo sia anche molto importante dare una posizione alle farmacie comunali, che proprio possono arrivare ad avere un ruolo educativo/informativo dal punto di vista delle vaccinazioni”.