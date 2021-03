Nei guai un'azienda del Fossanese con sede, solo sulla carta, in Bulgaria: sottratti al fisco 2milioni di euro

I finanzieri della Tenenza di Fossano hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una società della provincia di Cuneo attiva nel settore dell’installazione di impiantistica.

L’attività info-investigativa svolta preliminarmente dai militari fossanesi ha permesso di appurare che la società verificata, sebbene avesse la sede legale in Bulgaria e fosse costituita secondo il modello sociale di quel Paese, in realtà operava prettamente con soggetti economici ubicati in Italia.

Dagli approfondimenti svolti dalle Fiamme Gialle è emerso che il rappresentante legale della società fosse stabilmente presente sul territorio nazionale. Dalla sua residenza in provincia di Cuneo, infatti, l’imprenditore di origine est europea dirigeva le attività della sua società, con base effettiva ed operativa nel cuneese.

Avendo i finanzieri, dunque, riscontrato che il “place of effective management” dell’impresa e che la sua operatività fosse pressoché totalmente limitata al territorio italiano, l’hanno riqualificata come società “esterovestita” operante di fatto sul territorio italiano attraverso la veste giuridica, solo formale, di diritto bulgaro.

All’esito dell’attività ispettiva svolta, è stato possibile ricondurre a tassazione in capo alla società, circa 2 milioni di euro che erano stati sottratti, dal 2017 al 2019, all’imposizione del fisco italiano, avvantaggiandosi dell’imposizione più “leggera” della normativa bulgara.

L’attività dei Finanzieri dipendenti dal Comando Provinciale di Cuneo mira a contrastare le forme più complesse ed articolate di evasione ed elusione fiscale perpetrate da soggetti che, specie nel momento di crisi attuale che ha colpito gli operatori economici rispettosi delle regole, ponendo in essere tali condotte inquinano il settore economico di riferimento attraverso pratiche scorrette e sottraggono risorse economiche dello Stato, in danno dei cittadini.