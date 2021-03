Una scampagnata a Trastevere, Trilussa letto da Dell’Anna dal MagdaOlivero di Saluzzo

Scampagnata a Trastevere: è l’atmosfera nella quale, questa sera martedì 30 marzo alle 21, per la rassegna Ctmo Live, in streaming dal Teatro Magda Olivero, Valerio Dell’Anna del Teatro del Marchesato, accompagna il pubblico con due poesie di Trilussa: «La voce della coscienza» e «Però».

"La proposta – spiega Dell’Anna- nasce dal desiderio, fino ad ora rimasto inappagato di presentare a Saluzzo un inedito Trilussa, un grande autore ad un pubblico che spero sia grande anch’ esso.

C’è sempre un fondo di amarezza, di sarcasmo, di ironia pungente nel poeta noto per le sue composizioni in dialetto romanesco, ma sicuramente si sorride e in questo momento particolare, fa bene".

Davanti al palcoscenico ci sarà un pubblico virtuale, fantasma. "Mi è piaciuto però piacere immaginare che ci fosse e ho letto con le interruzioni, le fioriture, come se gli spettatori del teatro comunale fossero in sala".

Ad affiancarlo la cantante Chiara Rosso con «Serenata de primavera» accompagnata alla chitarra da Rick Parato.

L’appuntamento sarà in diretta sulla pagina facebook al link: https://www.facebook.com/527379561035483/posts/1150179072088859/ e sul sito del Teatro Magda Olivero.

Ma per chi se lo perdesse, lo spettacolo sarà comunque disponibile in archivio.