Dl Sostegni, Lega: "Iniziato esame decreto in commissione agricoltura, da noi contributo a miglioramenti"

I senatori Lega in Commissione agricoltura

"Avviato l’iter in commissione Agricoltura del Dl Sostegni, che con la sua approvazione in aula attiverà contributi diretti per oltre 2 miliardi di euro destinati al mondo dell'agricoltura italiana.

Dalle prime stime, i contributi a fondo perduto supereranno gli 800 milioni di euro, oltre 300 milioni saranno destinati al fondo per lo sviluppo e il sostegno alle filiere, 300 milioni per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi premi INAIL), più di 650 milioni di euro, infine, per la CISOA Agricola.

È stato inoltre innalzato l'importo massimo consentito per ogni singola azienda attiva nel settore della pesca, acquacoltura e produzione primaria agricola.

Un provvedimento importante sul quale la commissione fornirà il parere la prossima settimana: la Lega garantirà il suo massimo impegno per poter sostenere adeguatamente imprese e lavoratori che tanto hanno pagato durante questo lungo anno di pandemia, segnalando le eventuali modifiche migliorative da apportare al provvedimento prima della sua approvazione in aula”.

Così i senatori della Lega in commissione Agricoltura a Palazzo Madama Giorgio Maria Bergesio, capogruppo, Gianpaolo Vallardi, presidente, Rosellina Sbrana, Gianfranco Rufa e Cristiano Zuliani, componenti della medesima commissione.