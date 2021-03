Ospedale Unico: individuate le proposte dei sindaci, “la palla” passa alla Regione

Alla fine i sindaci del saluzzese, saviglianese e fossanese sono riusciti ad arrivare a un accordo sulla possibile la collazione del nuovo ospedale unico del quadrante nord ovest del Cuneese.

I sette sindaci scelti per portare avanti la questione hanno individuato due siti che saranno presentati alla Regione Piemonte: uno è quello che vedrebbe la nuova struttura a fianco dell’attuale ospedale SS Annunziata, secondo il progetto già presentato dagli Amici dell’Ospedale, l’altro lo prevederebbe sulla direttrice Saluzzo-Savigliano, nella periferia della città.

In questi giorni il documento è stato firmato dai 58 sindaci del territorio saluzzese, fossanese e saviglianese e al più presto sarà inviato in Regione, la quale provvederà ad avviare il suo studio, sull’esempio dell’ospedale di Cuneo.

“La Regione commissionerà lo stesso iter dell’ospedale di Cuneo - ha spiegato il sindaco Giulio Ambroggio -.Il progetto porta poi con sé elementi importanti questioni come quello della viabilità e della sanità di territorio. Ora serve una delibera che quanto elaborato è stato recepito, dopo la Regione incaricherà la ditta per lo studio. E’ un primo step, continueremo a stare dietro alla quesitone perché vada in porto. Ringrazio tutti i capigruppo che si sono adoperati, siamo riusciti a costruire un’armonia di intenti per portare a casa questo risultato”.