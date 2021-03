Giovanni Cerutti racconta vent'anni di storia di Cuneo all'Unitre

Unitre Cuneo informa che la lezione di giovedì 1 aprile 2021, on line alle ore 15,30, prevede un incontro con Giovanni Cerutti e avrà come titolo: Cuneo 1946-1961 ricordi e appunti di cronaca.

Partendo dall’esperienza personale di quegli anni vissuti a Cuneo con la famiglia e con un riferimento alle pagine autobiografiche di grandi scrittori quali Edmondo De Amicis, Lalla Romano e Mauro Manfredi il professor Cerutti analizza la storia e la politica locale mettendole a confronto con l’intera Italia.

In quegli anni la nostra piccola Cuneo poteva essere considerata “lo specchio” della grande Italia. Infatti la politica locale vedeva dominante la D.C sostenuta dal “collateralismo” della Chiesa e delle Associazioni Cattoliche, come succedeva a livello nazionale con la Chiesa e l’Azione Cattolica. Parlando dei ricordi di quegli anni Giovanni Cerutti sottolinea quanto affermato da Lalla Romano che scriveva: “Della nostra storia nulla vive se non raccontato.”

Giovanni CERUTTI: Da anni tiene le lezioni all’Unitre di Cuneo con grande successo di pubblico. E’ nato a Cuneo, dove vive con moglie e figlia. E’ Laureato in Economia e Commercio, in Scienze politiche e diplomato in Pianoforte. Cultore di storia locale e di tradizioni popolari, ha pubblicato diversi saggi su queste materie ed ha fondato e dirige il Coro della Compagnia Musicale Cuneese.

