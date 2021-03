Hockey femminile: la Lorenzoni Bra fa gioco ma non punti

Non è stato certo fortunato il week end del 27 e 28 marzo per la Lorenzoni Bra che, a causa del calendario compresso di questa strana stagione, ha dovuto incontrare sabato sul campo di casa e domenica a Cernusco sul Naviglio le lombarde dell' Argentia.

Le arancioni di Luca Fabrizio sono scese al Lorenzoni, già in prima gara, dimostrando di esser temibili grazie alle numerose oriunde che hanno notevolmente potenziato l'organico. Nonostante ciò le braidesi hanno affrontato la gara con grinta e soprattutto tenendo le fila del gioco, con Luciana Galimberti in regia aiutata da Rosario Buyo e Giulia Oberto in appoggio all'attacco. Addirittura undici i corner corti agguantati, ma nessuna realizzazione a causa della scarsa precisione nell' esecuzione Dunque sono bastati i minori, ma più concreti affondi delle lombarde, per chiudere la gara sul 2-1 con l unica rete braidese realizzata con freddezza, in contropiede, da Lisa De Blasi. Designata quale donna del match la "braidese" Camila Ubeda, l 'italo-argentina arrivata da poco nella città della Zizzola, a dar man forte con Lu Suya e Sofia Buyo alla giovane nuova Lorenzoni,ma già capace di farsi notare da tecnici e giudici di campo.

Nella giornata di domenica le nero-turchesi speravano di fare meglio ma, prive di Oberto anche nella seconda gara pur ben operando, hanno mancato di concretezza all'attacco. Tre volte è stata forata la porta difesa da Fadieieva, e una sola la rete, quella realizzata da Alessia Anania. La quarantena dell' allenatore e delle atlete, non tutte ancora rientrate, ha enormemente limitato la costruzione della squadra edizione '21 nel risultato.

Di grandemente positivo il fatto che le giovani chiamate ad operare un grosso ricambio generazionale hanno in questo modo grosse possibilità di gioco e di fare esperienza. Simbolo dell'ultima gara è stata la staffetta nei cambi in campo tra mamma e figlia, la campionessa Zhanna Savenko con Veronica Bassi quindicenne, anche lei naturalmente attaccante che, insieme alla coetanea Rebecca Piccolo e la giovanissima Ilaria Mileto, fanno parte della nuova Lorenzoni.

A Pasquetta sul campo di casa (ore 17) Bra riceverà il Valverde dell ex Raquel Huertas e oltre al buon gioco si dovrà puntare, anche se non semplice, al risultato.