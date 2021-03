TIMEOUT: Il punto sul Campionato di Serie A2 Femminile! Roma e Mondovì, continua il duello a distanza. Nella Pool Salvezza scatto decisivo del Ravenna! L’ipotesi di non disputare i Play-off sembrerebbe bocciata!

Cinque gare disputate sulle nove in programma nell’ultimo week-end in serie A2 Femminile. Nella Pool Promozione vittoria limpida dell’Acqua & Sapone Roma, che in casa ha travolto il Cuore di Mamma Cutrofiano con un netto 3-0. Successo che ha permesso alla formazione laziale di tornare ad un solo punto di distanza dalla capolista Lpm Bam Mondovì. Roma, che può contare sul vantaggio di dover recuperare una partita in più rispetto alle Pumine di Delmati.

Tante emozioni e capovolgimenti di fronte in Cbf Balducci Macerata-Eurospin Pinerolo. La vittoria è andata alla squadra piemontese di coach Michele Marchiaro, che ha superato Macerata con il risultato di 2-3. Una “battaglia” in campo anche tra le due opposto delle rispettive formazioni, Aleksandra Lipska (28) e Valentina Zago (31), entrambe protagoniste di ottime prestazioni. Per Pinerolo si è trattato dell’undicesimo tie-break giocato in ventitré gare disputate tra campionato e Coppa Italia. Per Macerata, invece, si è fermato a 13 il numero delle vittorie consecutive ottenute in questa stagione.

Nella Pool Salvezza appare quasi decisiva la vittoria ottenuta dall’Olimpia Ravenna in casa della Futura Busto Arsizio (1-3). Le “Cocche” di Lucchini hanno pagato a caro prezzo una condizione fisica non eccellente, lasciando spazio ad un Ravenna falloso al servizio (16 errori), ma particolarmente efficace in attacco soprattutto con Grigolo (21), Piva (19) e Torcolacci (13). Vittoria in trasferta per 1-3 anche per la Itas Martignacco, che è riuscita ad avere la meglio di un Barricalla Cus Torino con le polveri piuttosto bagnate.

Nella formazione ospite da segnalare la splendida prestazione della centrale Viola Tonello, che ha chiuso la serata con 17 punti all’attivo ed una ragguardevole percentuale in attacco del 72%. Martignacco che grazie a questo successo consolida il terzo posto, restando in scia di Ravenna e Busto Arsizio nella lotta per la prima posizione che vale l’accesso ai play-off. Vittoria mai in discussione quella che invece ha ottenuto il Geovillage Hermaea Olbia contro il fanalino di coda dell’Ipag Montecchio (3-0).

Nel week-end pasquale il campionato non si ferma, con tante gare interessanti spalmate in più giorni. Un primo assaggio è previsto già domani, con l’anticipo della Pool Promozione tra Sigel Marsala e Cbf Balducci Macerata (ore 17), oltre al recupero della 5^ giornata di andata della Pool Salvezza tra Cda Talmassons e Futura Busto Arsizio (ore 17:30).

Da segnalare, infine, che nelle scorse ore si riunita in video-conferenza la Consulta dei presidenti dei club di serie A2, per discutere sulla possibilità, o meglio sulla opportunità di completare la stagione così come programmato inizialmente e dunque con la disputa dei play-off o in alternativa, visti i tanti match da recuperare, se chiudere la stagione già al termine della Pool Promozione.

Ebbene anche se ancora la decisione finale non ha ancora i crismi dell’ufficialità, le società di serie A2 sembrerebbero intenzionate nel portare a termine la stagione anche con la disputa dei play-off, ma con regole più drastiche e limiti temporali ben definiti. Se ne saprà comunque di più nei prossimi giorni. Timeout vi da appuntamento a martedì 6 aprile, ma nel frattempo augura a tutti i suoi lettori e alle loro famiglie una serena Santa Pasqua.

RISULTATI 1^ GIORNATA DI RITORNO - POOL PROMOZIONE

Lpm Mondovì M. Vallefoglia Rinv. S.G. Marignano Sigel Marsala Rinv. G.W. Sassuolo Volley Soverato Rinv. A&S Roma Cdm Cutrofiano 3-0 Cbf Macerata Eur. Pinerolo 2-3

LA CLASSIFICA DELLA POOL PROMOZIONE

Pos Squadra Gare giocate Punti 1 Lpm Bam Mondovì 4 51 2 A&S Roma 3 50 3 Meg. Vallefoglia 2 44 4 Eur. Pinerolo 3 42 5 Cbf Macerata 4 42 6 Sigel Marsala 3 38 7 Cdm Cutrofiano 4 38 8 G.W. Sassuolo 3 34 9 S.G. Marignano 2 33 10 Volley Soverato 4 33

PROGRAMMA 2^ GIORNATA DI RITORNO – POOL PROMOZIONE

Volley Soverato A&S Roma 03/04 Eur. Pinerolo S.G. Marignano Rinv. Sigel Marsala Cbf Macerata 31/03 Cdm Cutrofiano Lpm Mondovì 05/03 Meg. Vallefoglia G.W. Sassuolo 04/04

RISULTATI 1^ GIORNATA DI RITORNO - POOL SALVEZZA

Cus Torino I. Martignacco 1-3 Cda Talmassons Club Italia Crai Rinv. F. Busto Arsizio O. Ravenna 1-3 G.H. Olbia Ipag Montecchio 3-0

RIPOSA: Exacer Montale

LA CLASSIFICA DELLA POOL SALVEZZA

Pos Squadra Gare giocate Punti 1 O. Ravenna 5/10 35 2 F. Busto Arsizio 4/8 32 3 Martignacco 5/10 31 4 H. Olbia 4/8 27 5 Cus Torino 4/8 23 6 Club Italia Crai 1/8 19 7 Cda Talmassons 1/10 15 8 Exacer Montale 3/8 8 9 Ipag Montecchio 5/10 6

PROGRAMMA 2^ GIORNATA DI RITORNO - POOL SALVEZZA

I. Martignacco G.H. Olbia 03/04 O. Ravenna Cus Torino 04/04 Exacer Montale Cda Talmassons 03/04 Ipag Montecchio F. Busto Arsizio 04/04

RIPOSA: Club Italia Crai