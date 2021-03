LPM BAM Mondovì: atlete e staff allo Smile Volley Camp 2021

Il tradizionale Smile Volley Camp di Artesina, per l’edizione 2021 si colorerà di rossoblù, grazie alla partecipazione di atlete e staff della LPM BAM Mondovì.

Da domenica 18 luglio a sabato 24 luglio, ragazze e ragazzi (nate/i dal 2003 al 2013) potranno trascorre una settimana all’insegna del volley di alto livello, grazie alla presenza di tecnici nazionali di grande esperienza, presso l’Hotel Marguareis, nel comprensorio del Mondolè Sky.

Alla guida del settore tecnico femminile ci sarà infatti Marco Bracci, indiscusso campione della “Generazione di Fenomeni”, che da atleta può vantare un palmares straordinario, sia a livello di club che di nazionale azzurra, tra cui ben 6 Scudetti, 3 Mondiali e 2 Medaglie Olimpiche. Come tecnico ha ricoperto il ruolo di Vice Allenatore nella Nazionale femminile Italiana dal 2006 al 2013 in collaborazione con Massimo Barbolini, è stato head coach in Serie A2: attualmente fa parte dello staff tecnico di B1 femminile con la società Blu Volley Quaranta.

In campo maschile invece lo Smile Volley Camp potrà vantare la presenza di Roberto Serniotti, allenatore di livello internazionale capace di vincere innumerevoli trofei nazionali ed europei. “Sernio” ha conquistato, tra gli altri, una Champions League nel 2003 con la squadra francese di Tours, e due Coppa Cev sulla panchina di Roma e Berlino. Attualmente Roberto Serniotti sta ottenendo ottimi risultati alla guida della Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo, in Serie A2 maschile.

E’ poi garantita la partecipazione di allenatori qualificati Fipav, fra i quali Lele Pagliuca e Daniele Pretto, in forza al settore giovanile della LPM pallavolo Mondovì. Ad offrire la sua esperienza, ci sarà inoltre Floriana Bertone, tecnico giovanile della società femminile monregalese, con esperienza in Serie A1 e A2, Campionessa Mondiale ed Europea nel 2011 con la Nazionale Juniores.

Lo staff della LPM BAM Mondovì di Serie A2 sarà poi presente durante la settimana, per dare consigli ai partecipanti e offrire loro la possibilità di vivere da vicino la magia del volley di alto livello.

Con queste premesse, è chiaro che il livello tecnico sarà “alle stelle” e la qualità della preparazione sarà eccellente! Le sedute di allenamento si svolgeranno presso gli impianti sportivi del territorio monregalese e i campi limitrofi alla struttura alberghiera.

TUTELA DELLA SALUTE

Vista l'attuale situazione sanitaria, per gli organizzatore dello Smile Volley Camp è fondamentale tutelare la salute dei partecipanti e svolgere il Camp in completa sicurezza. Per questo motivo la domenica sera, prima dell'accesso presso la struttura, sarà effettuato un tampone rapido per Covid-19 agli iscritti, agli istruttori e agli animatori. In caso di positività, verranno avviate le necessarie procedure sanitarie e l'organizzazione restituirà prontamente la quota già versata. Qualora, durante la settimana si manifestassero casi sospetti e/o sintomi riconducibili a Covid-19 saranno attuate le normative previste in quel momento e verrà immediatamente contattata la famiglia, la quale potrà inoltre dare in consenso per l'effettuazione di un tampone rapido di controllo.