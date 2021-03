Volley femminile Serie B2: la Ubi Banca Bosca Cuneo cade a Genova

Le ragazze di coach Liano Petrelli scenderanno in campo giovedì 1° aprile per l’ultimo incontro del girone di ritorno (credit Danilo Ninotto)

Cade, dopo due vittorie consecutive, la squadra di Serie B2 dell’UBI BANCA BOSCA CUNEO.

Nella decima giornata del girone A1, le biancorosse hanno ceduto il passo alla seconda della classe: la Serteco Volley School, infatti, ha chiuso il girone di ritorno ad una sola lunghezza dalla Normac per una vetta tutta ligure, considerando anche la terza piazza del Carcare.

Le cuneesi, scese in campo senza l’infortunata Scialanca e con Moschettini non al meglio della condizione, durante l’incontro incappano anche nell’infortunio di Battistino. Fatti che condizionano mentalmente la squadra di coach Petrelli, protagonista di un primo set ricco di errori (25-17) prima di tentare il recupero nella seconda frazione, caratterizzata però da turni in battuta poco efficaci (25-21). Nella terza frazione risultato mai in discussione, con le genovesi padrone del campo (25-18).

«Abbiamo fatto fatica ad esprimere il nostro livello di gioco - commenta Liano Petrelli, coach UBI BANCA BOSCA CUNEO -, molto merito alle rivali, ma troppi errori, soprattutto in battuta, hanno aiutato le rivali. Siamo arrivati alla gara con alcuni ‘acciacchi’ fisici ed anche durante l’incontro non siamo stati fortunati. Cercheremo di recuperare energie in tempo per l’ultimo derby della regular season, immediata opportunità di riscatto per le ragazze».

L’UBI Banca Bosca Cuneo scenderà in campo giovedì 1° aprile, alle ore 21.00, per il recupero del derby casalingo con L’Alba Volley, ultima gara del girone di ritorno.

SERIE B2 (girone A1) – decima giornata

SERTECO V.SCHOOL GENOVA - UBI BANCA BOSCA CUNEO 3-0 (25-17 / 25-21 / 25-18)

UBI BANCA BOSCA CUNEO: Candela (C), Monge, Montabone, Moschettini, Battistino, Baldizzone, Sordo, Giuliano, Andeng, Ulligini, Basso, Caprioglio, Bernardi(L), Gay (L). All. Petrelli. Vice All. Cavallera.

ACQUA CALIZZANO SV-L’ALBA VOLLEY 3-1

LIBELLULA AREA BRA-NORMAV AVB GENOVA 0-3

CLASSIFICA Normac AVB Genova 19, Serteco V.School Genova 18, Acqua Calizzano SV 16, Libellula Area Bra15, L’Alba Volley* 11, UBI Banca Bosca Cuneo* 8.

*una gara in meno

PROSSIMO TURNO (recupero settima giornata, giovedì 1° aprile 2021)

UBI BANCA BOSCA CUNEO – L’ALBA VOLLEY (ore 21.00)