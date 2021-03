Sci alpino, Trofeo Pinocchio sugli Sci: la cuneese Sofia Mattio domina il gigante Allievi all'Abetone

All’Abetone la settimana a cavallo tra marzo e aprile è iniziata con il successo della cuneese Sofia Mattio, portacolori dello Ski College Limone, nel Gigante della categoria Allievi femminile delle finali nazionali del Trofeo Pinocchio sugli Sci.

Sofia ha chiuso le due manche nel tempo totale di 2’,05”03/100. Alle sue spalle la trentina Ludovica Righi (Sci Club Edelweiss) e la veneta Camilla Vanni (Sci Club Drusciè Costina), staccate rispettivamente di 12/100 e di 47/100 centesimi. Al decimo posto Rebecca Frigiolini (Skiteam Valsesia), al diciannovesimo Alessandra Banchi (Golden Team Ceccarelli), oltre il ventesimo posto le altre piemontesi.

In campo maschile primo il trentino Sebastiano Zorzi (Val di Fiemme) in 1’,59”,61/100 davanti al bresciano Michele Moretti (Sci Club Val Palot), battuto per 1”,83/100. Terzo a 2”,04/100 il bergamasco Lorenzo Gerosa (Radici Group) a 2”,04/100. Sedicesimo posto per Tomas Deambrogio (Sauze d'Oulx) e diciassettesimo per Gilberto Bernardi (Sestriere).

Anais Lustrissy (Crammont Mont Blanc) ha vinto lo Slalom femminile della categoria Ragazzi con il tempo di 1,’41”,20/100, precedendo per 1”,08/100 Alessandra Di Sabatino (Sci Club Eur) e per 1”,43/100 l’altra valdostana Sofia Fumagalli (Azzurri del Cervino). Settima piazza per Amelia Grace Curto (Equipe Beaulard), nona per Valeria Cuppari (Golden Team Ceccarelli), undicesima per Matilde Boaglio (Sestriere), quattordicesima per Beatrice Mazzoleni (Mondolé Ski Team), quindicesima per Emma Bastita (Pragelato), ventesima per Valentina Rimoldi (Varallo).

Nella gara maschile primo l’altoatesino David Castlunger (Ski Team Alta Badia) in 1’,33”,17/100, con 43/100 sul trentino Matteo Massarenti (Sci Club Edelweiss) e 1”,56/100 su Valentin Sparber (Renngemeinschaft Wipptal). Sesto e settimo i due atleti dello Sci Club Sestriere Gabriele Badino e Simone Moschini, decimo Emanuele Paisio (Golden Team Ceccarelli), tredicesimo Alessandro Massola (Sauze d'Oulx), quindicesimo Alessandro Calvi (Equipe Pragelato), diciassettesimo Giulio Paolo Cazzaniga (Valchisone Camillo Passet), oltre la ventesima posizione gli altri atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali.