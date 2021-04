A Beinette la Biblioteca si illumina di giallo per l'endometriosi

L’Associazione Culturale AttivaMente di Beinette ha aderito all’iniziativa di sensibilizzazione “Facciamo luce sull’endometriosi” su invito dell’ADES di Savigliano (Associazione Donne Endometriosi Salute).

L’iniziativa, ideata e promossa dell’Endomarch Team Italy, ha l’obiettivo di informare e favorire la prevenzione rispetto all’endometriosi: malattia cronica e invalidante, che oggi colpisce circa 3 milioni di donne in Italia e più di 175 milioni di donne nel mondo. La Biblioteca è stata decorata e “illuminata” con fiocchi, palloncini e pompon gialli (colore dell’iniziativa): un piccolo gesto che, unito ai tanti in tutta la provincia e in Italia, speriamo renda questa difficile e spesso non compresa malattia, sempre meno una malattia “fantasma”