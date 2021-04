Bra è sempre più green: il Comune mette a dimora esemplari di Lagerstroemia

Rossa? Gialla? Macché: la Bra del futuro ha un solo colore, green. Già, perché gli obiettivi all’orizzonte sono molto chiari: sostenibilità, mobilità leggera, ambiente. Sostenibilità ambientale, dicevamo. Come? Attraverso nuove piantumazioni di alberi che sono iniziate nel mese di novembre 2020 e continuano ancora oggi sotto la puntuale direzione dell’assessore Daniele Demaria.





Tutto bellissimo, anche perché è stata interessata dall’iniziativa la centralissima via Aldo Moro. La via dedicata allo statista del quale è stato ricordato il rapimento lo scorso 16 marzo era rimasta orfana di ben tre piante che non potevano più assolvere alla naturale funzione di assorbimento delle emissioni di CO 2 . Dopo essere seccate, sono state ora sostituite con esemplari di Lagerstroemia.