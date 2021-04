Condotta Slow Food Fossano: Marco Barberis riconfermato fiduciario dell’associazione

Riconfermato Marco Barberis, grafico 47enne, alla guida della Condotta Slow Food di Fossano. Il rieletto fiduciario dell’associazione autonoma, che opera seguendo le linee guida di Slow Food Italia, verrà affiancato da: Emiliano Spagnoli che è stato anche lui riconfermato nel suo ruolo di tesoriere, mentre Beppe Calvo, presenza costante in questi anni di condotta, si occuperà di crowdfunding, e Annalisa Mellano ricoprirà il ruolo di segretario.



La Condotta Slow Food della città degli Acaja ha sotto la sua guida più di 50 orti scolastici, in 16 comuni, e coinvolge più di 5000 bambini. Grazie ai contributo della Cassa di Risparmio di Fossano inoltre, agli orti vengono forniti tutti gli strumenti necessari alla manutenzione ordinaria dello stesso. Nel periodo del primo lockdown l’associazione ha consegnato, a più di 2500 bambini, un kit contenente: piantine, semini e materiale informativo relativo alla possibilità di partecipazione a concorsi aventi ad oggetto il tema dell’acqua negli orti scolastici.



Tra le iniziative che, Covid-19 permettendo, verranno portate avanti vi è la partecipazione a: ExpoFlora dove viene gestita la parte enogastronomica, Coloratissimo Autunno e Cheese di Bra. “Sono molto contento di far parte di questa squadra e di poter continuare il grande lavoro portato avanti da Beppe Calvo e Franco Morra - ha commentato il fiduciario Barberis -. Ricoprire nuovamente questa carica rappresenta certamente un onore e un onere. Grazie alla collaborazione con le amministrazioni nelle quali operiamo abbiamo fatto un grande percorso di crescita”.