Cuneo, niente 5 milioni di euro per il dissesto idrogeologico: "L'amministrazione si vanti di meno e si preoccupi di fare qualcosa di concreto"

Il MoVimento 5 stelle di Cuneo esprime indignazione per il fatto che l’Amministrazione comunale abbia sbagliato l’iter della domanda volta ad ottenere 5 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza e dissesto idrogeologico.

Abbiamo presentato in Consiglio Comunale una interrogazione per conoscere meglio i fatti e la risposta ha evidenziato che, oltre alla mancanza di alcuni documenti fondamentali e del codice sbagliato, i contributi sono stati richiesti per un’opera diversa, in quanto non c’erano progetti pronti sul contrasto al dissesto idrogeologico o per la messa in sicurezza di strade, ponti, viadotti.