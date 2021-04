Farigliano diventerà il paese dei girasoli: il progetto coinvolgerà l'intera popolazione

L'iniziativa, ideata e curata dall'assessore Andrea Bertone e i consiglieri Denise Pecchenino, Emanuela De Piano e Davide Cristiano, ha come obiettivo quello di accogliere l'estate e colorare il paese con il "fiore del buonumore".

"Volevamo promuovere Farigliano, ma dato il periodo non sapevamo come fare, così abbiamo pensato a questa iniziativa e ci è sembrata un'idea giusta" - spiegano gli organizzatori - "A breve verranno diffuse tutte le indicazioni per la distribuzioni e il ritiro gratuito dei semi e, una volta fioriti i girasoli, scatterà la fase 2: fotografare questi bellissimi fiori".

Il concorso premierà il girasole più grande, il più spiritoso, il miglior ritratto, il miglior panorama, il selfie più bello, il girasole che viene da lontano e una fioritura meravigliosa.

Intanto l'invito è quello di seguire la pagina Facebook dedicata al progetto per avere tutti gli aggiornamenti sull'iniziativa.