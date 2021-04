“Forte in fiore”, aperte le candidature per il nuovo evento della Fondazione Artea al Forte di Vinadio

Un nuovo evento che in questo periodo segnato ancora pesantemente dalla pandemia vuole essere simbolo di rinascita e speranza. Si chiama “Forte in fiore” ed è organizzato dalla Fondazione Artea, in collaborazione con il comune di Vinadio, al Forte Albertino sabato 29 e domenica 30 maggio. Una mostra mercato, allestita negli spazi del Rivellino e nel fossato di Porta Francia, a cui possono aderire fino al 25 aprile produttori agricoli, artigiani e commercianti, associazione, case editrici e hobbisti (muniti di regolare tesserino). Coloro che intendono prendere parte alla prima edizione di questa nuova iniziativa possono scaricare il modulo di candidatura dal sito www.fortedivinadio.com oppure www.fondazioneartea.org e consegnarlo compilato all’indirizzo email info@fortedivinadio.com. Una commissione interna alla Fondazione Artea avrà il compito di selezionare i partecipanti.

La mostra mercato sarà caratterizzata principalmente dalla vendita di piante, fiori, erbe officinali, prodotti dell’orto e della terra di montagna, ma non solo, anche di prodotti derivati: la cosmesi vegetale, gli oli essenziali, i prodotti dell’alveare, marmellate, sciroppi, trasformati e molto altro. Una sezione espositiva sarà poi dedicata all’arte della letteratura botanica e alla storia del territorio con stand riservati alle case editrici del cuneese, uno spazio pensato per ospitare incontri e presentazione di libri. Sono allo studio, inoltre, spettacoli e laboratori educativi rivolti a bambini e famiglie sul tema della sostenibilità ambientale.

L’evento sarà organizzato nel totale rispetto di tutte le misure in materia di sicurezza anti Covid-19 indicate nei protocolli e linee guida regionali. Il percorso espositivo, inoltre, sarà a senso unico per il visitatore con un solo ingresso e una sola uscita, entrambi ben distinti e segnalati.

Fondazione Artea comunicherà l’eventuale slittamento o annullamento dell’evento, nel caso in cui il perdurare della situazione di crisi sanitaria non rendesse possibile la sua realizzazione.

Per ulteriori informazioni telefonare al numero 340 4962384 o scrivere una mail a info@fortedivinadio.com.