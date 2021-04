Isolati in Rsa dalle norme Covid: a Sampeyre l’auto-mutuo-aiuto tra anziani

L’esperienza della pandemia da oltre un anno obbliga a significativi cambiamenti del vivere quotidiano nelle residenze per anziani.

Non fa eccezione, purtroppo, neanche la casa di riposo di Sampeyre, in Valle Varaita.

Lo si percepisce dalle parole dello psicologo Luca Reineri: “Le persone residenti hanno patito, e stanno patendo, in primo luogo il distanziamento relazionale dai propri cari, una privazione che ha visto nel corso dell’anno momenti di mitigazione alternarsi a nuovi inasprimenti, e che è andata suscitando pensieri e vissuti emotivamente rilevanti: incomprensioni, senso di prigionia e abbandono, paura di irrecuperabili sfilacciamenti affettivi (specie da parte dei nipoti, che nel frattempo crescono), timore di conseguenti perdite delle capacità di relazionarsi con i propri cari, preoccupazione per chi ‘sta fuori’ dalla residenza, e non ultima la tristezza per chi in questi mesi così particolari ci ha lasciato dopo aver condiviso con noi una parte importante della propria vita”.

Tutto ciò, aggiunto poi alle scene trasmesse alla TV, con comportamenti che non sempre sono in linea con le indicazioni di prudenza, di pazienza, o ancora di speranza condivise nella residenza, ha nel tempo contribuito ad alimentare ulteriore insofferenza, dubbi, rabbia, delusione.

“In questa situazione, dopo un periodo di sospensione imposto dalla necessità di un prudente distanziamento sociale anche all’interno della struttura – continua Reineri - prosegue il gruppo di auto-mutuo-aiuto rivolto agli ospiti, in particolare a coloro che riescono a cogliere con maggiore consapevolezza la criticità della situazione.

Si chiama ‘Palestra di Vita’ ed è un gruppo psico-socio-educativo che da diversi anni coinvolge settimanalmente gli anziani, condotto da uno psicologo formato presso il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese.

Ora più che mai il gruppo si propone di facilitare la condivisione e significazione sia dei pensieri che delle realtà emotive dei partecipanti, sia delle criticità che delle risorse e iniziative individuali, collettive oppure ancora organizzative. Il gruppo si propone anche come contenitore spazio-tempo per cogliere e condividere meccanismi difensivi di cui non sempre si è consapevoli, e che vengono attivati di fronte alla singolarità della situazione contingente, di fronte a questa ulteriore esperienza di ‘mancanza’, di deprivazione o distanziamento relazionale”.

Un’iniziativa che “valorizza la competenza, le risorse, le strategie personali, che diventano possibile e prezioso punto di riferimento e di aiuto reciproco”.

Gli incontri sono a cadenza settimanale, e durano all’incirca un’ora, all’interno dei quali trovano spazio l’Auto-Mutuo-Aiuto, così come anche la terapia della reminescenza, la terapia di orientamento alla realtà, lo yoga della risata, la geromotricità, la psicomotricità, la ginnastica mentale, l’educazione alla salute, il rilassamento psico-fisico.

“La finalità – conclude Reineri – è dunque quella di continuare a sostenere e accompagnare i nostri anziani in questo momento così delicato e ‘inimmaginabile’ (come dicono tanti di loro), in un più ampio contesto che ha visto anche la nostra casa liberarsi dal contagio e riaprire le proprie porte a nuove accoglienze, a nuovi residenti, a nuova vita…”.