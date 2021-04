L'amministrazione di Villanova Mondovì ai commercianti: "Anche quest’anno non faremo mancare sostegno ed aiuti"

Il mondo della ristorazione di Villanova Mondovì è in ginocchio a causa della crisi generata dall'emergenza sanitaria. In questi giorni i titolari di bar, ristoranti e pizzerie hanno scritto una lettera a più mani per chiedere all'amministrazione scontistiche sulle tasse relative ai rifiuti, all'occupazione del suolo pubblico e per la pubblicità (leggi qui).

“Già nel 2020 avevamo dimostrato la nostra vicinanza alle imprese villanovesi con uno sgravio fino a 3 mesi sulla tariffa rifiuti alle attività più colpite dalla crisi.- commentano il sindaco, Michelangelo Turco e il vicesindaco con delega al commercio, Michele Pianetta - "Anche quest’anno non faremo mancare sostegno ed aiuti: ringraziamo gli esercenti di Villanova per gli importanti spunti e ne terremo sicuramente conto"

Allo studio della Giunta, una nuova misura di sostegno sulla tariffa rifiuti e sulle altre imposte di natura comunale.