Mondovì, l'assessore Robaldo risponde alla segnalazione di Domenico sulle aree sportive pubbliche: "Grazie per il grande senso civico"

L'area sportiva in via della Cornice

In questi giorni sul nostro giornale abbiamo pubblicato la riflessione di un giovane 21enne monregalese (leggi qui), appassionato di sport e amante della sua città, relativa alla situazione delle aree pubbliche cittadine.

Domenico, con un'analisi accurata, ha evidenziato le potenzialità di Mondovì come città dello sport, citando anche l'importanza di società sportive che militano nei campionati di volley A2 e basket serie D, provando rammarico per la situazione in cui vertono, in particolare, i giardinetti di corso Genova, dove molti si ritrovano per giocare a pallone e il campo di pallacanestro di via Ortigara.

L'amministrazione ha risposto alla lettera e, subito dopo, l'assessore allo sport, Luca Robaldo ha contattato Domenico.

"Ho letto con attenzione le parole di Domenico ed ho deciso di chiamarlo, per ringraziarlo del grande senso civico che ha espresso e per chiedergli di aiutare l'Amministrazione con idee innovative." - commenta Robaldo - "Sono contento che abbia accettato il mio invito e che potremo collaborare: non appena sarà possibile ci incontreremo, anche con gli altri ragazzi che lui coinvolgerà, e sono convinto che potremo dare vita a progetti importanti, simili a quanto già fatto con i ragazzi che i occupano di calisthenics al parco di via della Cornice".