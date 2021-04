Palma di Maiorca, Minorca e Lampedusa: ecco le nuove rotte estive dell'aeroporto di Levaldigi

Tre nuovi collegamenti dall’Aeroporto di Cuneo con Albastar. La compagnia aerea spagnola, infatti, dal prossimo 27 luglio aprirà due rotte inedite verso la Spagna con destinazione Palma di Maiorca e Minorca. Ma non è tutto: dal 29 luglio ci sarà anche un nuovo collegamento verso l’isola di Lampedusa. I voli saranno operativi fino a metà settembre, con frequenze settimanali ogni martedì verso le Baleari e ogni giovedì verso l’isola siciliana. Il nuovo triplice collegamento settimanale tra Cuneo e le più belle isole del Mar Mediterraneo per il periodo estivo rappresenta una grande opportunità per gli abitanti del Cuneese, ma anche di tutto il Nord Ovest amanti del mare cristallino, che potranno così scoprire nuove località balneari, favoriti proprio dall’ampio ventaglio di itinerari aerei in partenza da Cuneo proposti da Albastar.

“Palma di Maiorca, Minorca e Lampedusa, si aggiungono al collegamento già esistente su Trapani, facendo diventare quattro le destinazioni servite direttamente dall’Aeroporto di Cuneo. Albastar diventa, quindi, un punto di riferimento importante per il turismo leisure in partenza da Cuneo con un’attenzione particolare anche verso l’incoming sul Piemonte dalla Sicilia e dalle due isole spagnole – commenta Giancarlo Celani, Direttore Commerciale e Deputy CEO di Albastar -. I nuovi collegamenti sono frutto di un lavoro congiunto tra vettore e aeroporto, finalizzato a creare un prodotto di qualità consolidato nel tempo”.

“Le nuove rotte su Palma di Maiorca, Minorca e Lampedusa sono emblema del rafforzamento e della crescita della collaborazione tra Albastar e Aeroporto di Cuneo – sottolinea Anna Milanese, Direttore Generale dell’Aeroporto di Cuneo -. Con Albastar si potrà volare verso le mete più esclusive del Mediterraneo, comodamente da Cuneo arrivando a destinazione in meno di due ore. Poter lanciare queste nuove rotte nel bel mezzo della stagione estiva significa per noi assecondare la voglia della gente di tornare a viaggiare ed evadere dopo questi lunghi periodi di restrizione negli spostamenti”.

Gli operativi dei voli settimanali di Albastar dall’Aeroporto di Cuneo verso Palma di Maiorca e Minorca, in vigore dal 27 luglio al 14 settembre sono:

Martedì

AP431 Palma di Maiorca – Cuneo 07:10 08:45

AP436 Cuneo – Minorca 09:45 11:10

AP435 Minorca – Cuneo 12:10 13:30

AP432 Cuneo – Palma di Maiorca 14:20 16:00

Gli operativi dei voli settimanali di Albastar dall’Aeroporto di Cuneo verso Lampedusa, in vigore dal 29 luglio al 16 settembre sono:

Giovedì

AP438 Lampedusa – Cuneo 14:50 16:45

AP437 Cuneo – Lampedusa 17:40 19:30

I voli sono acquistabili sul sito www.albastar.es e presso le agenzie di viaggio tradizionali e online. Per informazioni e prenotazioni, il call center risponde al numero +39 095.311503, mail callcenter@albastar.es.