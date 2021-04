Realizzato un nuovo peso pubblico a Farigliano

Nuovo peso pubblico per il comune di Farigliano. La realizzazione della nuova opera si è resa necessaria in seguito al cedimento della vecchia struttura il cui danno è risultato irreparabile.

Attraverso un'attenta valutazione tecnica, è stata individuata un'area per realizzare il nuovo peso che sorge ora su un terreno situato nella bretella tra il vecchio passaggio a livello e la Fondovalle, risultando facilmente accessibile.

La nuova area, che misura18 x 3 metri, è adatta anche agli autoarticolati per un massimo di 600 quintali. Lo studio e la progettazione sono stati effettuati dallo Studio Tecnico Associato Geometra Mirco Spinardi e Architetto Filippo Milani. Le tariffe della nuova gettoniera saranno: 1 gettone (€2) fino a 200q, 2 gettoni (€4) da 201 a 400q, 3 gettoni (€6) da 401 a 600q.

L'amministrazione comunale, che per questo progetto ha voluto evitare ricadute sull'impatto ambientale, ha scelto per il piano della pesa il colore rosso, in onore dei 'gat russ'!