Savigliano, barriere architettoniche alla stazione: l'Amministrazione sollecita le Ferrovie dello Stato

“La più grave barriere architettonica di Savigliano è la stazione” con queste parole la mamma di una giovane portatrice di disabilità aveva scritto al nostro giornale (link qui) riportando all’attenzione uno dei luoghi più inaccessibili per chi ha difficoltà a deambulare, ma anche per anziani, persone con passeggini, carrozzine o una valigia pesante.

Il tema è tornato in discussione durante l’ultimo Consiglio comunale cittadino, durante il quale è stato approvato un ordine del giorno, condiviso da tutti i capigruppo, in cui si sollecita nuovamente la ferrovia a intervenire nello spazio interno alla stazione, dove per raggiungere la banchina dei binari occorre percorrere il sottopasso con due rampe di scale, lunghe e strette.

“Avevamo già sollecitato la ferrovia con un ordine del giorno - ha spiegato il presidente del Consiglio, Aldo Comina - non c’è stata finora risposta. Le Ferrovie dello Stato avevano detto che l’intervento doveva essere quest’anno, ma è stato posticipato all’anno prossimo. Una situazione che però non è possibile procrastinare”.

A tal proposito, si pone l’odg: “Auspichiamo alla rete ferroviaria italiana perché vi siano pronte iniziative in tempi rapidi per gli adeguamenti nella stazione, anche sfruttando in positivo il disagio della situazione del covid 19, che comporta una riduzione dell’utilizzo dei treni. Si impegna inoltre il sindaco a promuovere tutte le iniziative perché questi interventi vengano eseguiti, auspicando che in tempi brevi che gli interventi approntati”.

“Nel cronoprogramma delle Ferrovie dello Stato - ha poi aggiunto il sindaco Giulio Ambroggio - era previsto l’intervento nel 2021. Io ho sentito il direttore che mi ha detto che causa Covid, tutto era allungato di un anno, nel 2021 non si sarebbe fatto. Ora, non ho problemi a risentirlo, chiedendo se al limite, come palliativo, sia possibile qualche intervento provvisorio perché attenui questo disagio”.

“L’ordine del giorno, essendo sottoscritto da tutti i capigruppo diventa rappresentativo della città, ma non possiamo aspettare oltre. Se non ci daranno delle date certe, dovremmo intervenire con iniziative pubbliche più dirompenti per chiedere di agire su questo problema” ha concluso la consigliera Vilma Bressi (Pd).