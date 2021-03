Savigliano: entro il 6 aprile saranno vaccinati tutti i cittadini over 80

Il sindaco di Savigliano Giulio Ambroggio ha fatto chiarezza sull'andamento delle vaccinazioni a Savigliano dopo le due interrogazioni presentate dai consiglieri di Minoranza Antonello Portera (M5S) e Maurizio Occelli (Destra Saviglianese), che chiedevano aggiornamenti in particolari sui cittadini anziani che hanno dovuto recarsi in ospedali esterni alla città.

"Il sistema delle vaccinazioni - ha spiegato il primo cittadino durante il Consiglio comunale - funziona attraverso un algoritmo che ogni Asl possiede, il paziente va dal medico e il medico inserisce il nome sulla piattaforma che automaticamente decide dove farlo vaccinare".

Come spiegato dal sindaco, i centri vaccinali sono diversi sul territorio e le prenotazioni vanno a seconda della disponibilità dei posti.

"Preciso che per quanto riguarda le persone che hanno difficoltà a muoversi - ha precisato Ambroggio - sono stati vaccinati a casa".

Sulle tempistiche il sindaco è stato preciso: "Entro il 6 aprile vaccineremo tutti gli over 80 di Savigliano, teniamo presente che a Savigliano vengono anche persone provenienti da altre zone. Entro l'8 aprile tutti operatori scolastici volontari ed entro il 31 marzo saranno vaccinati tutti i volontari delle associazioni. Dopo Pasqua inizieranno i vaccini per i più vulnerabili, i care giver e gli over 70".

L'intenzione alla Crusà Neira è di passare da quattro a sei linee di somministrazione del vaccino.

Sospesa la proposta dell'Alstom di allestire un nuovo centro vaccinale nel periodo di agosto.

"Mi hanno proposto la tensostruttura della zona fieristica, ho detto di no perché Alfieri 20 ha intenzione se si potrà di rifare lì la Fiera d’Estate. Ho proposto l'ala, per loro va bene, il problema è che manca il personale, i vaccini ci sono ma mancano medici e infermieri, per il momento quindi soprassediamo".