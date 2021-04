Serie D (A): giovedì pomeriggio si gioca la 27^giornata, partite e designazioni arbitrali

Tutta la Serie D scende in campo giovedì 1 aprile alle 15.00 per la 24^ giornata di Campionato, la 27^ dei Gironi A e C. E’ l’ultimo impegno prima della sosta di Pasqua.

Le squadre torneranno sul rettangolo verde l’11 aprile tranne quelle impegnate già nei recuperi del 7.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI

Arconatese - Saluzzo (Fabrizio Ramondino di Palermo)

Folgore Caratese - Sestri Levante (Enrico Gigliotti di Cosenza)

Fossano - Pontdonnaz Honearnad (Mario Picardi di Viareggio)

Gozzano - Chieri (Stefano Giampietro di Pescara)

Imperia - Caronnese (Alfredo Iannello di Messina)

Lavagnese - Castellanzese (Deborah Bianchi di Prato)

Legnano - Borgosesia (Riccardo Dasso di Genova)

Sanremese - Bra (Filippo Colaninno di Nola)

Rinviate, causa Covid, Casale-Derthona e Vado-Varese.